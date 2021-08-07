تحذيرات من الموجة الرابعة لكورونا.. تصيب الأطفال والرُضع

انتشرت التحذيرات المتتالية من الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد، حيث واجهت عدد من دول العالم الموجة الرابعة للفيروس، وسط مناشدات للمواطنين بتلقي اللقاحات والحفاظ على الاجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد وتعقيم الأيدي باستمرار.

استشاري المناعة: العالم كله يعاني وزيادة الاصابات عالميًا

قال الدكتور مجدي بدران، استشاري الحساسية والمناعة، إن العالم كله يعاني حاليا من الموجة الرابعة لفيروس كورونا بسبب زيادة حالات الإصابات والوفيات بين المواطنين، «فيه استهتار عالمي بالوباء أدى لزيادة الحالات، وفيه ناس اعتقدت أن الوباء انتهى، والعالم كله بيئن».

وأضاف «بدران»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مانشيت»، والذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أمس الجمعة، أن قارة أوروبا شهدت أكثر من 36 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس، و850 حالة وفاة، وفي الصين تبين إصابة 85 حالة بالأمس، واليوم 124، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت 120 ألف إصابة، ووفيات 559 حالة «كل ده من سلالة دلتا وليس كورونا، وهي أسرع من تحور الألفا بنسبة 50%».

وأوضح أن مصر شهدت زيادة 34% خلال أيام الأسبوع الماضي وحتى الآن، معتبرًا أن ذلك جرس إنذار للمصريين كلهم بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع الإصابة بفيروس كورونا، كما نجحت مصر بتقليل أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس بنسبة وصلت لـ2%.

وأكد أنه بالنسبة للدول العربية والأفريقية الأخرى، فقد استهتر عدد كبير من مواطنيها ما أدى إلى ظهور الموجة الرابعة من الفيروس بشراسة أكبر مما ظهرت عليه من قبل، «عدد مصابي الفيروس بإسرائيل زادت لأكثر من 75%، والوفيات وصلت نسبتها 378%».

الأطفال أصبحوا يصابون بفيروس كورونا

وأكد «بدران»، أن الشخص الحامل لفيروس كورونا من متحور دلتا سيعدي غيره 8 أضعاف أكثر من السلالات الأخرى، محذرًا أنها سريعة الانتشار وسريعة العدوى وتصيب أسر بأكلمها.

وأشار أن الأطفال الصغار والرضع أصبحوا يصابوا الأن بكورونا مطالبًا باتباع الاجراءات الاحترازية مشددًا على ضرورة أن يتناول المواطنين اللقاح مؤكدًا انه يحمي من تحور دلتا.

رئيس الرابطة الطبية الأوربية: العالم يمر بالموجة الرابعة

الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوربية الشرق أوسطية أكد أن فيروس كورونا اختلف كثيرًا عن وقت خروجه من الصين لافتًا إلى أن العالم يمر بالموجة الثالثة والرابعة وأن الفيرس تغير 4500 مرة وأصبح الأن 27 سلالة منها 11 سلالة نتحدث عنها دائمًا.

حدوث وفيات لأطفال مصابين بكورونا في دول عربية

وأشار «عودة»، أن سلالة دلتا موجودة في أكثر من 150 دولة مؤكدًا أنها الأكثر انتشارًا هي ومتحور دلتا بلس، لافتًا إلى أن سلالة دلتا تنقسم داخل خلية جسم الإنسان بسرعة أكثر وأقوى من سلالة ألفا وتزيد قوتها في الانتشار بنسبة 60% عن متغير ألفا والذي كان يزيد في الانتشار عن الفيروس الذي خرج من الصين.

وأكد «عودة»، أن الأطفال يصابون بفيروس كورونا، والعديد منهم توفوا بفيروس كورونا في بعض الدول العربية مثل الجزائر.