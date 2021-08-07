8 تصريحات مهمة لمستشار الرئيس عن زيادة الإصابات وموجة كورونا الرابعة

علق الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، على زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة واحتمالات حدوث موجة رابعة من فيروس كورونا، وذلك خلال مداخلة هاتفية له مساء أمس الجمعة، مع الإعلامية دينا عصمت، في برنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «dmc».

«الوطن» تقدم لكم أبرز تصريحات تاج الدين كما يلي:

1- مصر تخطت الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، وانخفضت حالات الإصابة اليومية، وأصبحت الحالات المرصودة قليلة.

2- هناك زيادة بسيطة في عدد الحالات خلال الأسبوع الأخير، وبعد هذه الزيادات لازم نكون متخوفين وحذرين ونعمل كل الاحتياطات، وفي العالم كله هناك موجات وتحورات، وطالما المرض موجودًا ولم ينته، لابد من الحذر الشديد.

3- مسألة التحور في الفيروسات أمر طبيعي جدًا، وليس جديدًا، ولكن في الفترة الأخيرة هناك تركيز على تحورات فيروس كورونا لأنه الفيروس السائد حاليًا، وكل الجهات العلمية والصحية مهتمة به وتحوراته وآخرها تحور «دلتا»، و«دلتا بلس».

4- هناك تحورات مرصودة في 127 دولة حتى الآن.

5- هذه الظاهرة موجودة في كل أنواع الفيروسات مثل الأنفلونزا الموسمية، والتطعيمات الموجودة تحد من انتشار هذه المتحورات وفقا للأبحاث المنشورة.

6- الشركات المنتجة للقاحات لديها خطوط إنتاج جاهزة لإنتاج لقاحات جديدة سريعًا قادرة على مقاومة التحورات الجديدة.

7- هناك موجات منتشرة في أنحاء أوروبا، وطالما هناك حالات جديدة مصابة يجب الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

8- يجب أيضًا الإسراع في التقديم لتلقي اللقاحات للحماية من شدة الإصابة بالفيروس.