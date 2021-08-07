تعرف على قائمة الجامعات الخاصة المعترف بها في مصر 2021

تواصل الجامعات الخاصة استعدادتها لانطلاق التنسيق الموحد للقبول بالجامعات تنفيذاًَ لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، فيما أوضحت وزارة التعليم العالى عدد من القواعد المتعلقة بالقبول، أبرزها نشر قائمة الجامعات الخاصة المعترف بها في مصر 2021، تيسيراً على الطلاب للتعرف على الأماكن المعتمدة و المعترف بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والوزارة.

و تستعرض «الوطن» في النقاط التالية قائمة الجامعات الخاصة المعترف بها في مصر:

- جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر محافظة الجيزة.

- جامعة مصر الدولية، طريق مصر السويس بالقرب من مدينة العبور.

- الجامعة الألمانية بالقاهرة بمنطقة التجمع الخامس.

- جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب بمدينة السادس من أكتوبر.

- جامعة الأهرام الكندية بمدينة السادس من أكتوبر.

- جامعة المستقبل بمنطقة التجمع الخامس.

- الجامعة المصرية الروسية بمدينة بدر القاهرة.

قائمة الجامعات الخاصة المعترف بها في مصر 2021: 26 جامعة

جامعة 6 أكتوبر بمدينة السادس من أكتوبر.

جامعة النهضة بمحافظة بني سويف.

جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا محافظة الدقهلية.

الجامعة الفرنسية فى مصر مدينة الشروق .

الجامعة البريطانية فى مصر مدينة الشروق

جامعة سيناء فرع القنطرة بالسويس

جامعة النيل مدينة الشادس من أكتوبر .

جامهة فاروس بالإسكندرية.

الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني بمنطقة الدقي بالجيزة .

جامعة هليوبوليس طريق مصر السويس .

جامعة بدر بمدينة بدر.

جامعة دراية بالمنيا.

جامعة الجيزة الجديدة بطريق مصر إسكندرية.

الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات بالقطامية القاهرة.

جامعة حورس بمحافظة دمياط.

الجامعة المصرية الصينية مصر الجديدة.

جامعة سفنكس محافظة أسيوط.

جامعة ميريت سوهاج.

جامعة السلام بمدينة السادات.

الجامعات الأهلية «4 جامعات»:

جامعة العلمين بمدينة العلمين محافظة مرسى مطروح.

جامعة الجلال ة بمنطقة العين السخنة.

جامعة الملك سلمان بمحافظة جنوب سيناء.

جامعة المنصورة الجديدة بمدينة جمصة محافظة الدقهلية.