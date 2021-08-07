الغردقة تستقبل أول رحلة طيران قادمة من روسيا بعد توقف 5 سنوات الاثنين

يستقبل مطار الغردقة الدولي، بعد غد الاثنين، أول رحلة طيران سياحية قادمة من روسيا، وعلى متنها عدد من السائحين، وذلك بعد توقف دام أكثر من خمس سنوات، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة.

وسيكون في استقبال الطائرة سلطات مطار الغردقة الدولي، وفريق العلاقات العامة بالمطار، ومسؤولو محافظة البحر الأحمر ومكتب هيئة تنشيط السياحة بالغردقة، ومن المقرر استقبال الركاب بالورود والهدايا التذكارية ورش الطائرة بالمياه كإجراء رسمي متبع طبقاً للبروتوكول الدولي.

كما تشهد صالات الوصول والاستقبال إجراءات أمنية مشددة، وتفتيشًا على أعلى مستوى، وتعقيمًا وتطهيرًا للحقائب وقياس درجة الحرارة الركاب.

من جانبه، خصص الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، فرقًا طبية من الحجر الصحي والطب الوقائي لإجراء الكشف الطبي على جميع الركاب، وإخضاعهم للتحاليل الفورية والفحوصات الطبية، وإجراء تحاليل «pcr» للسائحين الذين لا يحملون شهادة تفيد بإجراء تحليل قبل وصولهم بـ72ساعة.

وقال عصام علي، الخبير السياحي، إن 8 شركات طيران روسية حصلت على تصاريح للسفر من الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي إلى الغردقة وشرم الشيخ والقاهرة، وستبدأ رحلاتها الجوية من موسكو، ومن المقرر أن يصل إجمالي عدد الشركات المصرح لها إلى 10 شركات روسية.

وأضاف الخبير السياحي، في تصريح له اليوم السبت، لـ«الوطن»، أن الشركة السياحية العالمية اختارت 164 فندقًا، 80 منها فى الغردقة، و84 فى شرم الشيخ، للحجز للسائحين، لافتًا إلى أن استئناف حركة السياحة الروسية ستنعش القطاع السياحي وستحقق مكاسب مادية واقتصادية كبيرة.