إقبال على شواطئ الغردقة.. و50 جنيها رسم دخول الشاطئ العام

شهدت شواطئ مدينة الغردقة إقبال كبير من المواطنين منذ الصباح هربا من حرارة الجو تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث يحرص المصطافون على الذهاب للشواطئ منذ الصباح لحجز مكان على البحر قبل الزحام تزامنا مع توافد الآلاف على شواطئ الغردقة.

شواطئ عامة بالغردقة أرخصها النادي الإجتماعي

تمتلك مدينة الغردقة 3 شواطئ عامة مفتوحة للمواطنين هي شاطىء النادي الإجتماعي شمال مدينة الغردقة و شاطئ رقم 5 بشارع شيراتون السياحي وشاطي بجوار مارينا الغردقة السياحى، ويعد شاطئ النادي الإجتماعي أكبر وأشهر الشواطئ العامة.

50 جنيها رسم دخول شاطئ النادي الإجتماعي بالغردقة

أتاحت إدارة النادي الاجتماعي بالغردقة الدخول إلى الشاطئ لغير الأعضاء برسم دخول قيمته 50 جنيها، اليوم الجمعة فقط، فيما تصل قيمة تذكرة الدخول باقي أيام الاسبوع إلى 30 جنيها، وفقا لأشرف فؤاد مدير عام النادي لـ«الوطن»، مفسرا ذلك بالإقبال الكبير من المواطنين على الشواطئ يوم الجمعة.

إقبال كبير على الشواطئ الخاصة

وشهدت الشواطئ الخاصة إقبال كبير من المواطنين، حيث تمتلك الغردقة عدد من الشواطي الخاصة يقع إحداها بمنطقة الأحياء شمال مدينة الغردقة وباقي الشواطئ الخاصة جنوب مدينة الغردقة ورسم الدخول يبدأ من 100‪ جنيه وحتى 150جنيها، بحسب إدارة الشواطئ بالغردقة.