انخفاض أسعار البيض اليوم.. تعرف على السعر

يعتبر البيض مكون رئيسي في العديد من الوصفات، كما يعد أحد الأصناف الرئيسة التي يتم تقديمها يوميا في المنازل المصرية، وهو ما يجعل الكثيرون يبحثون عن أسعار البيض اليوم.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، متوسط أسعار البيض اليوم السبت 7 أغسطس 2021، في السوق المحلية، وفقًا للغرفة التجارية.

وانخفضت أسعار البيض اليوم السبت 7 أغسطس 2021، في السوق المحلية، حيث سجل سعر طبق البيض الأبيض 39 جنيهًا، وسجل طبق البيض البلدي 43.5 جنيهًا للطبق.

سعر البيض البلدي الطبق بـ 43.5 جنيهًا

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إنَّ سعر طبق البيض البلدي يباع في الأسواق 43.5 جنيهَا، والأحمر بـ 41 جنيها للطبق، ويأتي البيض الأبيض كأرخص الأسعار ليسجل سعر 42 جنيها للطبق، مشيرا إلى أن أسعار البيض اليوم السبت 7 أغسطس 2021 شهدت استقرارا.

سعر طبق البيض الأبيض من 39 إلى 40 جنيهًا في السوق

ونوه رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إلى أنّ نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية يصل إلى 130 بيضة سنويًا، وفقًا لآخر إحصائية، مؤكّدًا أنّ إنتاج مصر من البيض يكفي للاستهلاك المحلي بل يزيد على الطلب، وسجل سعر طبق البيض الأحمر في السوق للطبق 43.5 جنيهًا.

يذكر أنَّ عددا من أطباء التغذية بالمعهد القومي للغذاء أكّدوا أنَّ كل بيضة تحتوي على 7 جرامات من الدهون، بينما تزيد النسبة في البيض البلدي، وتحتوي البيضة على 70 سعرة حرارية، بالنسبة للبيض الأحمر والأبيض، وتزيد النسبة في البيض البلدي، و12 جرامًا من البروتين تحتويه البيضة الواحدة من البيض الأحمر والأبيض، وتزيد النسبة في البيض البلدي، وشهدت الثروة الداجنة في مصر شهدت طفرة خلال الفترة بعد اهتمام وزارة الزراعة بالثروة الداجنة وتمّ الإعلان أن مصر من أكبر الدولة المنتجة للبيض في المنطقة.

ويتميز بيض المائدة الأحمر بقشرة ذات لون أحمر داكن، ويتميز بصلابة قشرته وجودته العالية، أما بيض المائدة الأبيض هو نوع آخر من أنواع البيض ذو القشرة ذات اللون الأبيض الخالص، يتم توريده لمعظم المصانع والمطاعم الكبرى لكثرة انتشاره وجودته الممتازة، وأخيرا بيض المائدة البلدي يتم إنتاجه من الدواجن البلدي الحرة، ويتميز هذا النوع من البيض بأنه يتم إنتاجه دون أي تدخل معملي، وخال من عمليات الإخصاب ، ويتميز باحتوائه على كمية عالية من البروتين والمكونات الغذائية التي يحتاج إليها الجسم.

ويساعد البيض في إدارة الكوليسترول ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنه يحتوي على مادة الكولين وهي عنصر غذائي أساسي يعزز صحة الدماغ والقلب والأوعية الدموية وتشكيل غشاء الخلية.