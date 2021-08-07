يعد موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية حاليا من الأكثر بحثا، عبر محرك البحث العالمى «جوجل»، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين الراغبين فى الحصول على لقاح كورونا، عن موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، الذى حددته الوزارة، للحجز من خلاله إلكترونيا، لراغبى الحصول على لقاح كورونا، ومن ثم يتم إبلاغ المتقدم بموعد الحصول على اللقاح وتوجيه إلى مكان أخذ اللقاح.

وأتاحت وزارة الصحة، فرصة الحصول على التطعيم بلقاح كورونا فى المنازل، ولكن لفئات محددة، هم: المصابون بشلل نصفي أو رباعي أو شلل أطفال، أوالشلل الرعاش، ومرضى اعتلال المفاصل غير القادرين على الحركة، ومرضى الأمراض العصبية التي تؤثر على الحركة، الذين يعانون من كسور الحوض والأطراف السفلية أو بتر في الأطراف السفلية، ومرضى «ضمور العضلات والنخاع الشوكي، والتصلب المتعدد MS، والوهن العضلي».

وترصد السطور التالية، موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية.

موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية

يمكن التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» عبر موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، من خلال الضغط هنـا.

خطوات التسجيل على موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية

أولا: الدخول على موقع تسجيل اللقاح في مصر من خلال الضغط هـنــا.

ثانيا: اختيار الفئة المستهدفة.

ثالثا: ملء البيانات من الاسم والسن والتاريخ المرضي، والمنطقة المحددة لتلقي اللقاح، وتسجيل رقم الهاتف المحمول.

رابعا: يستقبل الشخص المسجل رسالة تحمل كود تحقق على هاتفه، يدونه في الخانة المحددة.

خامسا: استكمال الخطوات بتحميل صورة من الرقم القومي «اختياريًا»، أو أي شهادات مرضية للمواطن.

سادسا: استكمال البيانات حتى يحصل على رقم الطلب الخاص للحصول على اللقاح، ويصل أيضا في صورة رسالة نصية على الهاتف المحمول.