نتيجة تنسيق رياض الأطفال تجريبي 2021.. متاحة عبر الموقع الإلكتروني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة تنسيق رياض الأطفال تجريبي 2021، موضحة أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتيجة من بوابة مركز المعلومات على موقعها الإلكتروني الرسمي، وأنه سيتم تقديم الأوراق المطلوبة لإدارة المدارس بحسب المواعيد التي ستعلن عنها الإدارات التعليمية في كل محافظة، مشددة على ضرورة استيفاء جميع الأوراق المطلوبة للتقديم، والالتزام بالمواعيد المحددة.

كيفية الحصول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال تجريبي 2021

وأضافت الوزارة أنه يمكن الحصول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال تجريبي 2021 من خلال هذا الرابط، والضغط على زر «نتيجة تنسيق رياض الأطفال تجريبي 2021»، وكتابة الرقم القومي الخاص بولي الأمر، وكتابة كلمة المرور التي تم التسجيل بها في بداية التقديم، مشددة على جميع مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في جميع المحافظات بضرورة متابعة أعمال التقديم للمدارس بالتنسيق مع الإدارات التعليمية.

الحصول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال تجريبي 2021 بالرقم القومي

وتابعت الوزارة بأن نتيجة تنسيق رياض الأطفال تجريبي 2021 أعلنت إلكترونياً، مؤكدة أنه يجب على الطلاب طباعة استمارة التقديم لتكون ضمن الأوراق المطلوبة للتقديم للمدرسة، بينما أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، غلق باب التقديم لرياض الأطفال لغات تجريبى ومستقبل لعام 2021، موضحة أنه يمكن للطلاب طباعة استمارة التقديم من خلال هذا الرابط.

«تعليم القاهرة» تتيح طباعة استمارة تنسيق رياض الأطفال تجريبي 2021

ومن جهتها، أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة غلق بوابة التسجيل الإلكترونى للتقدم للصف الأول رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات على مستوى المحافظة.

وأضافت المديرية أن تنسيق رياض الأطفال تجريبي 2021، تم من خلال الرقم القومى والذي لا يجوز تكراره ولكن يمكن تعديل ما تم تسجيله، مؤكدة أن الحد الأدنى للتقدم بالسنة الأولى لرياض الأطفال هو أربع سنوات حتى 29 يوما و11 شهرًا إلى 5 سنوات فيما عدا ذلك يتم استبعاد الرقم القومى الذى تم تسجيله.