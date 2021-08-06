أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة تنسيق رياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات 2021، موضحة أنه يمكن الحصول على النتيجة من خلال البوابة الإلكترونية لمركز المعلومات بالرقم القومي لولي الأمر، مشددة على ضرورة كتابة البيانات بطريقة صحيحة عند الحصول على النتيجة، لافتة إلى أنه جرى التنبيه على جميع مديريات التربية والتعليم، بضرورة التنسيق الكامل مع الإدارات التعليمية عند بدء استلام الأوراق المطلوبة للتقديم من قبل أولياء الأمور.

طرق الحصول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات 2021

وأضافت الوزارة أن نتيجة تنسيق رياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات 2021، يمكن الحصول عليها بالرقم القومي من خلال هذا الرابط، مؤكدة أن الإدارات التعليمية هي المسؤولة عن إعلان مواعيد بدء استلام الأوراق المطلوبة للالتحاق بالمدارس، وذلك بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضحت الوزارة أن نتيجة تنسيق رياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات 2021، يجري الحصول عليها إلكترونياً، مشيرة إلى أنه يجري حالياً تطوير المقررات الدراسية لجميع المراحل التعليمية بهدف صقل مهارات الطلاب، موضحة أن التحديث يشمل إضافة مقررات جديدة للطلاب.

«الجيار»: لجان لمتابعة إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات 2021

وفي سياق متصل، قال مجدي الجيار مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، إن نتيجة تنسيق رياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات 2021، جرت إتاحتها إلكترونياً،، موضحاً أن التنسيق جرى وفق مجموعة من الخطوات التي جرى إعلانها سابقاً، لافتاً إلى أنه جرى التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بضرورة متابعة جميع المدارس في حالة استلام الأوراق الخاصة بالتقديم.

وكشف «الجيار» في بيان له، أنه جرى التنسيق مع جميع الإدارات التعليمية لتشكيل لجان لمتابعة إعلان نتائج تنسيق رياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات 2021، والصف الأول الابتدائي، مشدداً على جميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الالتزام بتسليم الأوراق المطلوبة للتقديم في مواعيدها.