أسعار وخطوات حجز تذاكر حفل محمد رمضان.. تصل لـ2000 جنيه

يستعد الفنان محمد رمضان، لإحياء حفل غنائي، يوم الجمعة الموافق 20 أغسطس الحالي، في جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي، مما زاد البحث من قِبل محبيه خلال الأيام الماضية عن تفاصيل تذاكر حفل محمد رمضان وأسعارها.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» أسعار وخطوات حجز تذاكر حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي على النحو التالي:

تذاكر حفل محمد رمضان

وطرحت الشركة المنظمة، تذاكر حفل محمد رمضان عبر موقع «تذكرتي» للحجز أونلاين على 3 فئات وهم:

التذكرة العادية: 200 جنيه.

التذكرة الذهبية: 750 جنيهًا.

التذكرة الـVIP: بـ2000 جنيه.

خطوات حجز تذاكر حفل محمد رمضان

- ويمكن للراغبين في حجز تذاكر حفل محمد رمضان الدخول عبر موقع «تذكرتي» من هنـــــــــا، واختيار حفل محمد رمضان «أقوى حفلة في الساحل».

- بعد ذلك يتم اختيار فئة التذكرة والعدد المطلوب ثم الضغط على «احجز تذكرتك».

- أدخل بريدك الإلكتروني ورقم الهاتف ثم الضغط على Continue.

- ثم باختيار طريقة الدفع سواء من خلال بطاقتك الائتمانية، أو من خلال فوري، وفي حال الدفع ببطاقة الائتمان قم بإدخال تفاصيل البطاقة ثم الضغط على Confirm.

وأشارت الشركة المنظمة إلى أنّه سيتم فتح الأبواب أمام الجمهور الساعة 4 مساءً، وتُغلق الساعة 8 مساءً، على أن يبدأ العرض الساعة 10 مساءً.

كما نوهت الشركة إلى أنّه لا يسمح باسترجاع التذاكر في حالة تأكّيد الحجز، كما لا يسمح بدخول المأكولات والمشروبات، أو الدخول بنفس التذكرة أكثر من مرة واحدة فقط.

الحفل إنتاج شركة «MR1» وأحمد مراد، وتنظيم شركة تذكرتي، ومن تنفيذ شركة شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، وإشراف على الحفلات سها خالد، وشركة ميديا سكوب ويرأسها نبيل السويسي.

ويقام الحفل تحت إشراف شركة «MR1» برودكشن لمديرها محمود رمضان ومستشارها المالي عبد الغني شوشة.

ومن المقرر أنَّ يقدم محمد رمضان بالحفل عددًا من الأغاني التي يعشقها الجمهور له، كما يحضر مفاجأة خاصة لجمهور الحفل.

جدير بالذكر أنَّ آخر حفلات محمد رمضان بالساحل الشمالي، كان عام 2019، وشهد الحفل حضورًا غير مسبوق من الجمهور.