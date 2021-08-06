فيديو دعائي لحفل محمد رمضان الغنائي بالساحل الشمالي 20 أغسطس

من المقرر أن يُحيي الفنان محمد رمضان، حفلًا غنائيًا في جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي، في 20 أغسطس الجاري، وهو من إنتاج شركة MR1 وأحمد مراد.

الحفل سيكون من تنظيم شركة "تذكرتي"، ومن تنفيذ شركة شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، وإشراف على الحفلات سها خالد، وشركة ميديا سكوب ويرأسها نبيل السويسي، حيث تشرف شركة MR1 برودكشن لمديرها محمود رمضان ومستشارها المالي عبد الغني شوشة على الحفل.

وسيقدم "رمضان" عددا من الأغاني التي يعشقها الجمهور له، كما يحضّر مفاجأة خاصة لجمهور الحفل.