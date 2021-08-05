وظائف القوى العاملة.. أكثر من 20 ألف فرصة عمل

وظائف القوى العاملة، كانت الأكثر جذبًا للشباب والخريجين في عام 2021، الذي شهد إعلان الوزارة عن العديد من آلاف فرص العمل والوظائف للشباب والخريجين الحاصلين على كافة المؤهلات الدراسية، بخبرة وبدون خبرة؛ للتوظيف في مجالات ومنشآت القطاع الخاص.

أهم وظائف القوى العاملة خلال عام 2021

وتستعرض «الوطن» أهم وظائف القوى العاملة خلال عام 2021، والذي شهد منذ بدايته توظيف أكثر من 20 ألف شاب في منشآت القطاع الخاص، على النحو التالي:

كانت بداية وظائف القوى العاملة، للشباب والخريجين لشغلها في شهر يناير 2021، عندما أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 3622 فرصة عمل في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 5300 جنيه في بعض المهن وطبقًا لخبرة المتقدم، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي وذلك في 52 شركة ومصنع قطاع خاص في بعض لمحافظات.

وظائف القوى العاملة في شهر فبراير فبراير.. 4219 فرصة عمل للذكور والإناث

ثم أعلنت الوزارة عن توفير 4219 فرصة عمل للذكور والإناث، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 8000 جنيه، شاملة التأمين الصحي والاجتماعي في 9 محافظات.

وفي شهر مايو2021 بلغت وظائف القوى العاملة نحو 6750 فرصة عمل بمحافظة الفيوم، من خلال الملتقى التوظيفي الأول بالفيوم، لجميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بمرتبات تراوحت من 500 جنيه إلى 3000؛ لتوظيفهم في 2 شركة.

وفي شهر يوليو 2021، طرحت وظائف القوى العاملة 2300 فرصة عمل، بمرتبات تتراوح من 2000 إلى 15000 جنيه، حسب نوع المؤهل الدراسي والتخصص والخبرات التي يمتلكها المتقدم لشغل الوظيفة.

وظائف القوى العاملة لذوي الاحتياجات الخاصة مرتبات مجزية

كما نجحت الوزارة في طرح وظائف القوى العاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، بمرتبات تصل إلى 6 آلاف جنيه، حسب المؤهل الدراسي والخبرة ودرجة الإعاقة، شاملة التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 73 شركة ومصنع قطاع خاص، في 14 محافظة، لشغلها خلال شهر يوليو 2021.

كما شملت وظائف القوى العاملة عن شهر يونيو 2021 نحو 2750 ف رصة عمل وظيفة للذكور والإناث، خصصت منها نسبة الـ5 % للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في العديد من لتخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بمرتبات تتراوح من 200 لتصل إلى 6 آلاف جنيه في بعض المهن، وطبقًا لخبرة المتقدم، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 45 شركة ومصنع قطاع خاص في 12 محافظة لشغلها خلال شهر يونيو 2021.