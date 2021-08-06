القوى العاملة في أسبوع.. توفر 1326 فرصة عمل وتعين 6447 شاباً

شهد حصاد الأسبوع الحالى، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة، خلال الفترة من 30 يوليو الماضي إلى 6 أغسطس الجاري، ومنها متابعة استئناف مبادرة الوزارة في حصر ما يقرب من 40 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، ومتابعة الموقف التنفيذى لمبنى الوزارة الجديد، فى إطار تحركات الحكومة استعداداً لانتقال الوزارات قريباً، وتوفير 1326 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، بأجور تبدأ من 1200 لتصل إلى 6 آلاف جنيه فى تسع محافظات من خلال نشرة التشغيل الدورية.

وتوزيع 1958 وثيقة تأمين على فئة الصيادين بالإسكندرية، وعقد ملتقى توظيف ذوي الهمم والعزيمة، شاركت فيه 14 شركة بـ80 فرصة عمل بالمنطقة الحرة للاستثمار ببورسعيد، وتعيين 6 آلاف و447 شابا في 6 محافظات، وتحصيل 3.5 مليون جنيه مستحقات العمالة المصرية المغادرة للأردن.

وزار وزير القوى العاملة، محمد سعفان بعض المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة استئناف مبادرة الوزارة في حصر ما يقرب من 40 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة بمشروعات العاصمة، فضلا عن 50 ألفاً بشركات المقاولات بالعاصمة سبق حصرهم من قبل.

وفي بداية جولته بمشروعات العاصمة أكد الوزير أهمية التأمين الاجتماعي على العمالة غير المنتظمة، مشيراً إلى أنه من المستهدف تعميم هذا الحصر للتأمين على هذه الفئة بجميع الشركات العاملة بمجال المقاولات.

وتابع خلال الزيارة استخراج شهادات قياس مستوي المهارة، وتصريح مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات الرقم القومى بالمهنة الجديدة على أرض الواقع، بالتنسيق مع وزارة الداخلية متمثلة في مصلحة الأحوال المدنية من أجل تعديل مهنة العامل في بطاقة الرقم القومي، كي تكون الوظيفة لدى العامل موجوده بها، وبذلك يصبح لدى وزارتي القوي العاملة والداخلية قاعدة بيانات عن العمالة غير المنتظمة حتى يمكن تقديم كل الرعاية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.

وقام سعفان أثناء جولته بالعاصمة الإدارية بمتابعة الموقف التنفيذى لمبنى الوزارة الجديد، فى إطار تحركات الحكومة استعداداً لانتقال الوزارات قريبا تباعاً، ورافقه مستشارى الوزير ومسؤولي وزارة القوي العاملة، فضلا عن محمود فتحى، مسئول لجنة الانتقال للعاصمة الإدارية بوزارة التخطيط، والمهندس صلاح خميس مدير المشروع، والمهندس أحمد العايدى المهندس التنفيذي للشركة القائمة على تجهيز المبنى.

واطمأن الوزير على اتباع جميع شركات المقاولات العاملة فى هذه المشروعات للإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، وارتداء العمال للكمامات، وتوافر مقاييس الحرارة بكل مواقع العمل، مؤكداً حرصه على صحة وسلامة أرواح هؤلاء العمال فى المقام الأول.

وأعلن وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 538 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 6 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 29 شركة ومصنع قطاع خاص فى 9 محافظات لشغلها خلال شهر أغسطس 2021، فضلا عن 778 فرصة عمل متوفره من الشهر الماضى لم يتم شغلها ليصل إجمالي فرص العمل لـ1326 فرصة.

وقال: إن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها الوزارة، تتضمن هذه الفرص والتي يأتي تنفيذًا لمبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الإلكتروني www.manpower.gov.eg.

وتحت مسمى برنامج طالبي العمل، سوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

ونفت وزارة القوي العاملة من جديد بعض أساليب النصب التي يديرها بعض الأشخاص وأصحاب النفوس الضعيفة، باسم الوزارة على الصفحات الوهمية والمزيفة بمواقع التواصل الاجتماعي، وعبر الاتصال على الهواتف المحمولة بخصوص صرف 500 جنيه كمساعدة للأسر غير القادرة على العمل فى الأوضاع الحالية.

وأكدت وزارة القوي العاملة أن لديها صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي facebook تحت اسم وزارة القوى العاملة المصرية، وليس وزارة القوي العاملة والهجرة وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة، فضلا عن موقع الوزارة www.manpower.gov.eg .

وتابع الوزير، من خلال غرفة العمليات الدائمة المشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، لحظيًا الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل 94 ألفا و687 منشأة لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية.

وأظهرت التقارير الواردة من المديريات: أنه تم التفتيش ومتابعته الإجراءات الاحترازية في 71 ألفا و813 مصنعاً وشركة على مدى 16 شهرا كاملة للإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، والتي شدد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحماية لحماية العمال في مواجهة فيروس كورونا.

وأناب الوزير، مدير مديرية القوي العاملة بالإسكندرية ياسر سعيد، لتوزيع 1958 وثيقة تأمين على فئة الصيادين، في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حضر حفل التسليم: اللواء خالد جمعة السكرتير العام للمحافظة نائبا عن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والنواب محمد الحمامي ، وعبد الفتاح محمد ، وأبو العباس تركى، وسامح السايح، واللواء حسن الجمال رئيس حى المنتزة ثانى.

وأكد الوزير في رسالة للاحتفالية، أن القيادة السياسية تولي الاهتمام بالعمالة بشكل عام وصغار الصيادين بشكل خاص، اهتماما كبيرا، موضحا أن الهدف من إصدار وثائق تأمين حوادث شخصية للصيادين يأتي في إطار اهتمام الوزارة بالتأمين على حياة العامل وأسرته وحمايته من المخاطر وحفاظا على استقراره الأسري.

وأشار سعفان، إلى أن فئة الصيادين من العمالة غير المنتظمة يستحقون كامل الدعم نظرا لطبيعة عملهم والمخاطر التي يتعرضون لها يوميا، مما دفع الوزارة للتفكير في طريقة لدعم هذه الفئة، وخرجت فكرة وثيقة التأمين بمبلغ 100 ألف جنيه لتغطي حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة، مدتها سنة، ثم تجدد، مشيرا إلى أنه تم تسليم 200 ألف وثيقة تأمين على الحياة للصيادين حتى الأن، ونستهدف 500 ألف في المرحلة المقبلة.

وامتد الحصاد ليشمل تنظيم مديرية القوي العاملة ببورسعيد ندوة توعوية، وملتقى توظيف ذوي الهمم والعزيمة، حيث قدمت 14 شركة 80 فرصة عمل بالمنطقة الحرة للاستثمار بحضور مسئولي الشركات لاستيفاء نسبة الـ5% المقررة قانونا، والتي تقدم لها 61 من راغبي العمل من ذوي القدرات.

وقامت اللجنة برئاسة مدير المديرية السيد السنجابي بإتاحة فرصة العمل وتوقيع العقود واستمارة 1 تأمينات لجميع المتقدمين الراغبين في العمل بالمتلقي وبلغ عدد العقود التي وقعت 50 عقد عمل، سوف يقوم بتسليمها من قبل وزير القوي العاملة محمد سعفان في احتفالية قريبا، في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي.

وأكد مدير المديرية أهمية توفير فرص عمل لائقة لذوي الهمم ودمجهم في المجتمع لتوفير حياة كريمة لهم، شرحا خلال الندوة القانون رقم 10 لسنة 2018 لذوي الهمم وحقوقهم.

وشمل حصاد الأسبوع: تعيين 6 آلاف و447 شابا في 6 محافظات، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات الغربية، والمنوفية، وسوهاج، والدقهلية، وبنى سويف، والبحر الأحمر، بلغت 2 مليون، و 125 ألفاً و 528 جنيه، والتفتيش على 3809 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن إستخراج 6457 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ6457 عاملا.

وبدأت مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، قبول طلبات 98 من راغبي العمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة علي 26 مهنة برواتب مجزية، بالفنادق والقري السياحية التابعة للمحافظة في الغردقة ومرسى علم والقصير، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب .

وأعلن الوزير أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ44 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 200 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وأضاف: أن المستحقات بلغت 228 ألفاً و 549 دولاراً ،أى ما يعادل 3 ملايين و572 ألف جنيه مصري تقريبا ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

كما قال الوزير: إن مكتب التمثيل العمالي حصل على مستحقات مواطنين متوفيين لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي للورثة بإجمالي 3 آلاف و 851 دولاراً أي ما يوازي بالإضافة للمتجمد بإجمالي 91 ألفاً و361 جنيها مصريا تقريبا.

وأصدر وزير القوى العاملة تعليمات لمكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا ببحث طلب المواطن «سيد. ا. خ» المقيم بالقاهرة ومعرفة إذا كان يستحق معاشا من عدمه، حيث سبق له أن عمل بإيطاليا لأكثر من 40 عاماً وهو الأن وصل لسن 67 عاماً ولا تساعده ظروفه الصحية على السفر لإيطاليا للتقديم على معاش الشيخوخة.

وقال المتحدث: إن الملحق العمالى الدكتور محمود حمزاوي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو تحرك على الفور لدى هيئة التأمينات الإيطالية للوقوف على مدى استحقاق المواطن المذكور المعاش أو التعويض دفعة واحدة ، وبالبحث فى ملف المواطن اتضح أنه كان ملتزم بسداد الأقساط التأمينية، ويستحق معاش شيخوخة، حيث كان يعمل بإيطاليا، والآن بلغ السن القانونية للمعاش 67 عاماً، وعليه تقديم المستندات المطلوبة عن طريق تفويض لشخص آخر .

كما تلقى الوزير، تقريرا من المكتب، تناول صدور مرسوم بقانون بشأن «كوفيد - 19»، والإجراءات والتدابير العاجلة للتعامل مع الطوارئ والممارسة الآمنة للأنشطة الاجتماعية والاقتصادية.

وقال الملحق العمالي بميلانو في تقريره للوزير: إن المرسوم تضمن تمديد حالة الطوارئ الوطنية حتى 31 ديسمبر 2021، وتعديل المعايير التي تحدد مستويات المخاطر وتسمح بتغيير اللون الذي يشير إلى درجة الخطورة في المناطق والمقاطعات المختلفة.

كما تلقى وزير القوى العاملة تقريرًا عاجلا آخراً من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح المتحدث أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالرياض يفيد قيام وزارة الصحة بالمملكة بتحديد اللقاحات المعتمدة للدخول من منافذها، وبعض الاشتراطات الأساسية المتوجب أتباعها للتسجيل على الموقع الاليكترونى للوزارة مما لا يملكون هوية وطنية، أو هوية مقيم «إقامة سعودية»، ويرغبون بزيارة المملكة لتسجيل لقاحهم إلكترونيًّا حتى يتسنى لهم الدخول من منافذ المملكة.

وأعلن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، توفير 30 فرصة عمل عن طريق نقل الكفالة علي مهن سائق، وكهربائي سيارات، ومشغل معدات ثقيلة بشركة نمو المطورة للسيارات بمدينة ينبع بالمملكة بجدة برواتب يتراوح ما بين 1800 إلى 2300 ريال ومزايا أخرى .

وبتوجيه من الملحق العمالي وليد عبدالرازق رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، تفاوض الملحق العمالي عبدالحليم محمود لبيب مع شركة نمو المطورة للسيارات بمدينة ينبع بالمملكة بجدة ، بتوفير 30 فرصة عمل ، منها 10 فرص علي مهنة سائق ، و10 فرص علي مهنة كهربائي سيارات ، و10 فرص علي مهنة مشغل معدات ثقيلة.

أوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير تلقى تقريراً من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي أشارت فيه الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين أن عدد تصاريح العمل التي تصدرها لمختلف الفئات بلغ 10 أنواع، تستطيع المنشآت بموجبها اختيار ما يناسبها من هذه التصاريح توظيف عاملين لديها بما يلبي احتياجاتها وفق إمكاناتها وحجم أنشطتها.