جنوب سيناء خالية من إصابات كورونا

سجلت محافظة جنوب سيناء صفر إصابات بفيروس كورونا، على مدار الأيام الأربعة الماضية، وسط استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال مصدر بمديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء، إن جميع أقسام العزل على مستوى المحافظة خلت من المصابين عقب التأكد من تماثلهم للشفاء بشكل نهائي، إضافة إلى عدم وجود حالات مصابة بالعزل المنزلي، بذلك تكون المحافظة خالية تمامًا من أي إصابات بالفيروس.

وأضاف المصدر في تصريح له اليوم الخميس، أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ بدايته وحتى اليوم بلغت 1103 حالات على مستوى كافة مدن المحافظة، وبلغ إجمالي حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا حتى اليوم 52 حالة.

وأكد أن مديرية الصحة تشن حملات تثقيفية وتوعية للمواطنين بطرق الإصابة بالفيروس، وكيفية الوقاية منه، وأهمية تناول اللقاح، إضافة إلى التعاون مع كافة الجهات والمديريات لتعقيم وتطهير كافة المصالح الحكومية، وأماكن تجمعات المواطنين من ميادين، وحدائق، ومتنزهات.

وأوضح المصدر أن هناك تنسيق بين جميع الجهات المعنية بالمحافظة لاستقبال الموجة الرابعة، مناشدًا المواطنين بالاستمرار في ارتداء الكمامات، وترك مسافات أمنة في مناطق التجمعات، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة، حرصًا على صحة وسلامة الجميع.

وأشار إلى أنه يوجد متابعة مستمرة على المنتجعات والفنادق السياحية بكافة مدن المحافظة، لمتابعة الإجراءات الاحترازية التي تتبع بداية من وصول الأفواج السياحية لمطار شرم الشيخ وحتى أماكن اقامتهم، بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة السياحة.