إليسا تبتعد عن «السوشيال»: أعصابي تعبت

قررت الفنانة اللبنانية إليسا، الابتعاد عن «السوشيال ميديا» لفترة من الوقت بسبب بعض المضايقات التي تشهدها دون الكشف عن تفاصيل ما تتعرض له من مضايقات، حيث كتبت عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «إلى أحلى جمهور، رح غيب شوي عنكن و برجعلكن بعد فترة لأنه كتير تعبت أعصابي من القرف والهبل اللي موجود عا تويتر، هتوحشوني، بحبكن كلكن».

Bonjour my beautiful lovers

رح غيب شوي عنكن و برجعلكن بعد فترة لانو كتير تعبت أعصابي من القرف و الهبل اللي موجود عا تويتر بس i m gonna miss for sure

Love allll of you — Elissa (@elissakh) August 7, 2021

إليسا تثير غيرة نجمات بلبنان بسبب قائمة «المؤثرين» على «تويتر»

وكانت الفنانة إليسا «قبل نهاية عام 2020»، دخلت في مشادات كلامية مع عدد من نجمات لبنان، بعد إعلانها عبر حسابها بـ«تويتر» عن أنها الوحيدة التي تعد من المؤثرين على موقع التغريدات، حيث كتبت قائلة: «فخورة وسعيدة بهالشرف، إني أكون الفنانة العربية الوحيدة ضمن قائمة أكثر المؤثرين على تويتر مع أهم الأسماء بالعالم وأكثرها تأثيرًا».

وتسبب ما ذكرته إليسا حينها فى استفزاز الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، التي ردت بالقول: إن كان بالأغاني أو بالكليبات أو بالحفلات أو بالنجاحات أو بالإطلالات وحتى بالأرقام ما بدها القصة غير Calculator.

واستكملت نانسي عجرم كلامها: «بفكروا إنه المهذب ما بيعرف يرد لأ المهذب ما بيرد لأنه ما تعود ينزل لمستوى السخافات».

وعادت الفنانة إليسا لترد على كلمات نانسي عجرم بقولها: «خليني أحسم الجدل من الآخر نانسي وهيفا ونجوى ونوال وأنا وكلنا نجمات، وكلنا ما نسبق بعض ومنتسابق بالأرقام وبالأعمال، وهيدي منافسة شريفة ودليل صحة بالوسط الفني، نحنا بوضع مفروض كلنا ندعم بعض بهيك ظروف، ونزرع محبة وكلمة حلوة مش مثل بعض الناس الدخيلين اللي عم يخلقوا فتن».

وعن ما قالته نانسي عجرم بحقها، قالت إليسا: «يمكن تغريدات نانسي اتفهمت غلط، أو يمكن هى مزعوجة من موضوع معين، بس هالشي ما بيمنع إنه نانسي عجرم نجمة كبيرة ورح نبقى نتنافس تا أنا إسبقها وهى تسبقني لأنه هيدي هى المنافسة الشريفة».