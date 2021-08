إليسا تبتعد عن «السوشيال»: أعصابي تعبت

قررت الفنانة اللبنانية إليسا، الابتعاد عن «السوشيال ميديا» لفترة من الوقت بسبب بعض المضايقات التي تشهدها دون الكشف عن تفاصيل ما تتعرض له من مضايقات، حيث كتبت عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «إلى أحلى جمهور، رح غيب شوي عنكن و برجعلكن بعد فترة لأنه كتير تعبت أعصابي من القرف والهبل اللي موجود عا تويتر، هتوحشوني، بحبكن كلكن».

Bonjour my beautiful lovers

رح غيب شوي عنكن و برجعلكن بعد فترة لانو كتير تعبت أعصابي من القرف و الهبل اللي موجود عا تويتر بس i m gonna miss for sure

Love allll of you