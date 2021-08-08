مفيش عاطل.. «المهندسين» تطلق «بورتال وظيفي» لتوفير فرص عمل لأعضائها

أعدت نقابة المهندسين خطة لتوظيف أعضائها تعتمد على التطوير الرقمى تماشيا مع خطة الدولة لتفعيل الدور الرقمى فى كل المجالات، حتى لا يكون هناك مهندسا عاطلا، وذلك من خلال توفير فرص عمل في شتى المجالات الهندسية، وأوضحت النقابة أن ذلك يأتي من خلال «البورتال التوظيفى» الخاص بالنقابة تيسيرا على المهندسين لتسجيل رغباتهم فى الالتحاق بالوظائف المتاحة المختلفة وعرض الفرص المتاحة من خلاله.

توفير فرص عمل للمهندسين

وفي سياق توفير فرص عمل للمهندسين أعدت لجنة التوظيف بالنقابة العامة للمهندسين الخطة الدورية القادمة لها في اجتماعها الدوري الأخير الذي عقدته برئاسة المهندس محمد سليم رئيس لجنة التدريب والتوظيف، وأمانة المهندسة ياسمين الموجى مقرر اللجنة وحضور بعض أعضاء اللجنة، وتمحورت الخطة حول تأهيل المهندسين لسوق العمل وتوفير فرص توظيف فضلا عن التواصل مع الشركات الكبرى لتنظيم ملتقى توظيف.

وبحسب ما أعلنته النقابة فقد ناقشت اللجنة وضع الخطة الدورية القادمة لها و استعرضت الخطة التفصيلية للجنة التوظيف من خلال 5 محاور رئيسية وهي كالتالي:

1- سد الفجوة بين الخريجين الجدد ومتطلبات سوق العمل المختلفة.

2- تأهيل الخريجين الجدد التاهيل المهنى المناسب لتلبية احتياجات سوق العمل المختلفة.

3- عرض خطة التطوير الرقمى تماشيا مع خطة الدولة لتفعيل الدور الرقمى فى كافة المجالات تيسيرا على السادة المهندسين لتسجيل رغباتهم فى الالتحاق بالوظائف المتاحة المختلفة وعرض الفرص المتاحة من خلاله ويتم ذلك من خلال البورتال التوظيفى الخاص بالنقابة.

4- تنظيم عدة ندوات ومحاضرات تأهيلية مناسبة لتأهيل الخريجين الجدد ومساعدتهم على اجتياز المقابلات للالتحاق بالوظائف المختلفة ومساعدتهم على زيادة مهاراتهم الشخصية والمهنية فى اجتياز المقابلات وكتابة السير الذاتية ..وكذلك المهارات الشخصية personal skills.

5- التنسيق مع كبرى الشركات لتنظيم ملتقى التوظيف الهندسى للمهندسين.

وقف تراخيص المعاهد الهندسية

وفي السياق، أكد المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، في تصريح سابق لـ«الوطن» بأن هناك فجوة بين عدد الخريجين والمطلوب في سوق العمل، موضحا أن النقابة طالبت وزير التعليم العالي بإصدار قرار بوقف استخراج تراخيص المعاهد والكليات الهندسية الجديدة ضمن حزمة مطالب لمعالجة هذه الأزمة، موضحا أن الوزارة استجابت لمطالب النقابة في هذا الشأن.