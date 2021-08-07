«مسافرون للسياحة» تضع تصورا لجذب الشباب بالجامعات العالمية والمدارس

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، إن الافتتاحات والاكتشافات الاثرية التي جرت مؤخرا، علاوة على احتفالية نقل موكب المومياوات الملكية الرائعة وقرب افتتاح المتحف المصري الكبير، «يجعلنا نولي اهتماما كبيرا بالسياحة الثقافية والأثرية في هذا التوقيت».

عبد اللطيف : مصر مؤهلة لاستقبال السياحة الثقافية

وأشار عبد اللطيف إلى أن العالم يترقب افتتاح المتحف الكبير وينظر باندهاش ورغبة في زيارة مصر، بعدما شاهد على وسائل الإعلام حفل نقل المومياوات العالمي الذي أعطى نوعا من الشغف للشباب والكبار لمصر وتمنوا زيارتها.

ودعا إلى وضع تصور يفتح الباب أمام شباب العالم لزيارة مصر والتعرف عن قرب على حضارتها وتاريخها، وما تحقق من إنجازات كبيرة خلال الفترة الماضية وذلك من خلال وضع خطة نستهدف بها جذب طلاب الجامعات بمختلف أنحاء العالم ومنها الجامعات الأفريقية، من خلال عروض سياحية قوية وبرتوكولات تعاون مشتركة والتركيز في البداية على الجامعات التي تدرس علم المصريات والحضارة المصرية.

ونوه إلى أن هذه الخطة أو التصور يجب أن تشارك بها وزارات السياحة والآثار والتعليم العالي والطيران والثقافة والخارجية والهجرة والمجلس الأعلى للجامعات ومكاتب التمثيل الثقافي بالسفارات، وأصحاب الفنادق والمنتجعات السياحية وشركات السياحة.

منتدى شباب العالم حقق انتشارا عالميا كبيرا

وأشار إلى أن منتدى شباب العالم حقق انتشارا عالميا كبيرا، ومن الممكن أن يكون له دور كبير جدا في تنشيط هذه النوعية من السياحة واستهداف الفئات المحبة للسفر، مع تقديم عروض مميزة للراغبين في زيارة مصر من خلال عروض على رحلات مصر للطيران وخصومات في المنتجعات السياحية وبرامج سياحية تجمع بين السياحة الثقافية والترفيهية.