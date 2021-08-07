بدء اختبارات القدرات في 4 كليات بجامعة مطروح اليوم

أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم السبت، بدء إجراء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول في 4 كليات، وهي كليات التربية النوعية بشعبتيها الموسيقية والفنية، وكلية التربية الرياضية بنين، وكلية التمريض، وكلية السياحة والفنادق، والتي تنطلق من اليوم وتستمر حتى التاسع عشر من شهر أغسطس الجاري.

إجراءات وقائية في اختبارات القدرات بكليات جامعة مطروح

وقال رئيس جامعة مطروح، إن اختبارات القدرات تُجري وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، مشددًا على ضرورة ارتداء جميع الطلاب أثناء انعقاد الاختبارات في جميع الكليات الكمامات الطبية، ومراعاة التباعد الاجتماعى داخل قاعات الامتحانات، وقياس درجات حرارة الطلاب قبل الدخول ومنع التزاحم والإنصراف عقب الإنتهاء من أداء الاختبارات مباشرة.

تسجيل اختبارات القدرات بكليات جامعة مطروح بموقع التنسيق

وأشار رئيس جامعة مطروح إلى أن التسجيل باختبارات القدرات بكليات الجامعة بدء يوم الخميس الماضي إلكترونياً عبر موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي، وتحديد الكليات التي يرغب الطلاب في التقدم لاختبارات القدرات بها، ولفت أن جامعة مطروح ترحب بكل الطلاب المتقدمين لاختبار القدرات بكليات الجامعة، متمنيا لأبنائه الطلاب كل التوفيق في اجتياز الاختبارات، وتحقيق أمنياتهم في القبول بالكلية التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

وتستعد جامعة مطروح لامتحانات الدور الثانى في جميع الكليات، بتجهيز مقار اللجان، وتعقيمها، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية واستعداد لجنة النظام والمراقبة في كل كلية، تمهيدًا لانعقاد الإمتحانات خلال الأيام المقبلة.