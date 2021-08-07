إطلاق الدورة الأولى من المؤتمر والمعرض الزراعي «مستقبل مصر الواعد»

تطلق «مؤسسة الأهرام الصحفية» الدورة الأولى من ملتقى ومعرض الأهرام الزراعي - أجروتك في الفترة من 10 إلى 13 أغسطس المقبل، تحت شعار «الزراعة.. مستقبل مصر الواعد» برعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة المحاسب السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور وزراء التخطيط والتموين وقطاع الأعمال والتجارة والصناعة.

كما يحضر المؤتمر والمعرض - الذي يستمر لمدة 4 أيام وتنظمه «مؤسسة الأهرام» بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي - عددا من المحافظين وكبار رجال الدولة ورؤساء وممثلي قطاعات الإنتاج الزراعي ممثلة في قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني وتكنولوجيا الزراعة والإنتاج الداجني والإنتاج السمكي، وكبرى الهيئات والشركات الوطنية العاملة في هذا القطاع.

وقال عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، ورئيس المؤتمر، إن المؤسسة حريصة على استمرار التعاون مع مؤسسات الدولة في تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض الهادفة والجادة وذات المضمون والمحتوى المواكب لما تشهده مصر من إنجاز وإعجاز في مختلف المجالات، بما يؤكد مشاركة الأهرام بريادتها وتاريخها وتعميق دورها في تقديم حلول غير تقليدية تسهم في التنمية وزالوعي وبناء الإنسان.

وأشار إلى أن مؤسسة الأهرام بمختلف إداراتها وإصداراتها وشركاتها كانت حريصة على أن تخرج الدورة الأولى من معرضها ومؤتمرها الزراعي في أفضل صورة، وأنها عقدت العديد من الاجتماعيات للترتيب للمؤتمر، كما نظمت جلستين تحضيريتين بمشاركة وزير الزراعة وقيادات القطاع الزراعي والري والموارد المائية للاتفاق على أجندة متكاملة للمؤتمر تسلط الضوء على القطاع الزراعي الذي حقق نجاحات كبيرة، وكان له دور واضح ومحوري وخصوصا في تلبية احتياجات المصريين وتصدير الفائض للخارج من المنتجات الزراعية لا سيما في ظل ظروف جائحة كورونا.

وأوضح أن هناك تنسيقا كبيرا بين «الأهرام» ووزارة الزراعة على أن يكون المؤتمر والمعرض بمثابة منصة لكشف الفرص الذهبية لمستقبل الزراعة والإنتاج الزراعي في مصر، ووضع الخطط والبرامج والتوصيات القابلة للتنفيذ، والتي من شأنها ضمان الوصول إلى أعلى معدلات الإنجاز في القطاع الزراعي الذي يحمل بين نجاحاته المتواصلة العديد من الإنجازات التي تحقق آمال وأحلام المصريين في مستقبل أفضل لمصر القادرة على مواجهة مختلف التحديات.

وأضاف: «سنعمل سويا على تشكيل أمانة عامة للمؤتمر لمتابعة تنفيذ ما يتم التوصل إليه من برنامج عمل وتوصيات من أجل استمرا النهوض بالقطاع الزراعي».

من جانبه، أوضح الدكتور السيد خليفة، نقيب الزراعين، ومقرر المؤتمر والمعرض أن الدورة الأولى تتضمن مناقشات موسعة لمسؤولين وخبراء ومستثمرين في مختلف قطاعات الإنتاج الزراعي حول الفرص والتحديات التى تواجه القطاع الزراعي، وخريطة المشروعات الاستثمارية الجديدة، التي تطرحها الدولة بكل القطاعات الزراعية أمام المستثمر المصري والأجنبي، كما يستعرض رأي الخبراء والمتخصصين في كل ما تحتاجه مصر لتصبح مركزا إقليميا للزراعة الحديثة في الشرق الأوسط.

وأضاف أن المشاركين في المؤتمر والمعرض سيناقشون كل ما يتعلق بـ«الاستثمار الزراعي»، كما تدور مناقشات ساخنة حول «طموحات وتحديات العاملين بالقطاع السمكي والداجني والحيواني»، من خلال استعراض مستقبل صناعة الدواجن والإنتاج الحيواني والثروة السمكية، وبحث ما يتعلق بمشكلة ارتفاع أسعار الأعلاف وتأثيرها على المنتجين وكيفية اختيار اللقاحات لضمان جودتها، وكذلك مطالب العاملين بالقطاع السمكي والداجني لحماية الصناعة.

ويخصص المؤتمر جلسة موسعة لمناقشة كل ما يتعلق بالتمويل والتآمين والتكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي، واستعراض فرص التمويل المصرفي ودور الجهات المانحة من قبل المؤسسات المصرية والدولية لدعم صغار المزارعين، ومناقشة التأمين على الحاصلات الزراعية لمواجهة مخاطر الاستثمار في القطاع الزراعي.

ويأتي مؤتمر ومعرض «الأهرام الزراعي الأول» ضمن خطة مؤسسة الأهرام في تنظيم العديد من المؤتمرات التي تحظى بدعم ومساندة المؤسسة والهيئة الوطنية للصحافة وأيضا وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها وفي مقدمتها مؤتمر الأهرام للطاقة ومؤتمر الأهرام للدواء والمؤتمر الاقتصادي والمؤتمر والمعرض العقاري، إضافة إلى العديد من المؤتمرات والمعارض في مختلف المجالات.