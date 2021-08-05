متحدث الزراعة: جهود كبيرة للدولة المصرية لدعم الفلاح

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تقوم بجهود كبيرة في مجال الزراعة من أجل زيادة مساحة الرقعة الخضراء في الفترة الأخيرة، موضحًا أنه يجرى عمل مشاريع عديدة تهدف لتحسين الزراعة، كما يجرى التحول تدريجيًا من نظم الري التقليدية إلى النظم المتطورة والتي تساعد الفلاح على تحقيق عائد أكبر من الربح وكذلك تقليل جهده المبذول.

وأضاف «القرش» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «غرفة الأخبار» المذاع على فضائية «Extra News» اليوم الخميس، أنه سيجرى تقليل الكيماويات والأسمدة الزراعية من أجل هامش الربح، لافتا إلى أن قلة التمويل المادي كانت سبب في تأخر تقدم الفلاح المصري، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل على إيجاد بروتوكول بين وزارة الزراعة والري والمالية والبنك الأهلي والزراعي، لتوفير قرض زراعي لمدة 10 سنوات على أن تتحمل الدولة الفائدة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن دراسات الجدوى الخاصة بالقروض تقوم بها وزارة الزراعة والمالية مع إيجاد لجنة تقدم تقرير بشكل دوري عن المستجدات لرئاسة الوزارء عن حجم الإنجازات الحادثة في مجال الزراعة لتطوير الإنتاجية بشكل مستمر.

من جانبه، أكد الدكتور علي إسماعيل عضو لجنة تحديث الري بوزارة الزراعة، أن الدولة لديهم دعم فني لمساعدة المزارع الذي يطرح أيضًا خبرته بالتنسيق مع مراكز الأبحاث مع توجيه إرشاد وتدريب مستمر وزيادة فرص العمل للشباب المصري.