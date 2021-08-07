«هل يبدأ فصل الشتاء بعد 27 يوما؟».. هيئة الأرصاد تكشف الحقيقة

نفى الدكتور محمود شاهين مدير وحدة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، ما نُسب إلى الهيئة بشأن حلول فصل الشتاء بعد 27 يوما: «لسه بدري على الشتاء، فالصيف ينتهي جغرافيا في 22 أغسطس، ثم يبدأ فصل الخريف اعتبارا من 23 سبتمبر، وبعد الأشهر الثلاثة يحين موعد فصل الشتاء».

استقرار في الأحوال الجوية

وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد»، الذي يعرض عبر شاشة «ten»، أن درجة الحرارة في الظل ستشهد بداية انكسار للموجة شديد الحرارة، كما أن الاستقرار الشديد في الأحوال الجوية يجعل موجات الصيف تستمر عدة أيام، لذلك فإن الطقس سيظل شديد الحرارة رطبا على أغلب الأنحاء، مع فرص سقوط أمطار خفيفة على المناطق الجنوبية للبلاد.

موعد الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة

وتابع مدير وحدة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن مصر ستشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة بداية من غد الأحد، بواقع درجتين أو 3 درجات مع استمرار زيادة نسبة الرطوبة، على أن يظل الإحساس بشدة الحرارة كما هو، لكن درجة الحرارة في الظل ستتراوح في القاهرة ما بين 37 و38 و39 درجة، مؤكدًا على أن النصف الثاني من الشهر الجاري سيشهد عودة درجات الحرارة إلى المعدلات الطبيعية، إذ أنها في هذه الأيام تفوق المعدلات الطبيعية بما يتراوح بين 5 درجات إلى 7 درجات.

وفي وقت سابق، كشفت الهيئة تفاصيل أخبار الطقس اليوم السبت، إذ يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، أما في فترة الليل، فإن طقسا مائلا للحرارة ورطب يسود القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، كما أن ارتفاع نسب الرطوبة يعمل على زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة.