أحمد مكى ناعيًا دلال عبدالعزيز: رحم الله الأم والفنانة الكبيرة.. الموت علينا حق لا مفر منه

نعى الفنان أحمد مكي الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، حيث نشر مكي، صورة للفنانة دلال عبدالعزيز، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليها: «لا شيء أصعب من فقدان عزيز علينا، ولا توجد كلمات تعبّر عما في داخلنا، ولا يسعنا سوى أن نرضى بقضاء الله وقدره فالموت علينا حق لا مفر منه».

وواصل مكي: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون، رحم الله الأم و الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، خالص التعازي لأسرتها».