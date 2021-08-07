مدارس النيل تعلن نتيجة تنسيق المراحل التعليمية للعام الدراسى الجديد

أعلنت وحدة مدارس النيل الدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة تنسيق المراحل التعليمية من KG1 إلى G8 للعام الدراسي الجديد 2021/2022، مؤكدة أنه يمكن الحصول على النتيجة من خلال موقعها الرسمي الإلكتروني.

وأوضحت وحدة مدارس النيل، أن الحصول على نتيجة التنسيق من خلال كتابة الرقم القومي للطفل، مشددة على ضرورة كتابة البيانات بطريقة صحيحة، وأن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد والذي من المقرر أن يبدأ 9 أكتوبر المقبل.

«شوقي»: نعد مناهج تعليمية مميزة للعام الدراسي الجديد

وفي سياق منفصل، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه يجرى حالياً إعداد المناهج الجديدة للصف الرابع الابتدائي، لافتا إلى أن ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المناهج الجديدة لا أساس له من الصحة، وعلى الطلاب وأولياء الأمور ضرورة متابعة البيانات الرسمية فقط.

وأضاف «شوقي» في تصريحات على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الوزارة حريصة على الاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد وذلك بمناهج تعليمية مميزة، موضحاً أن المناهج تعتمد على فهم الطالب وصقل مهاراته، مشيراً إلى أن آلية حضور الطلاب للمدارس في العام الدراسي الجديد سيتم تحديدها وفق الوضع الوبائي في تلك الفترة.

وتابع: أنه يجب على أولياء الأمور عدم الزج بأبنائهم للدروس الخصوصية، وأن الطلاب في الوقت الحالي ليسوا بحاجة للدروس الخصوصية خاصة بعد أن وفرت وزارة التربية والتعليم الكثير من مصادر التعلم المختلفة مثل منصة حصص مصر التعليمية ومنصة البث المباشر ومنصة إدارة التعلم.

ولفت إلى أنه تم إبلاغ المصنفات الفنية بالكتب التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعض التجار، مؤكداً أنه سيتم التعامل معهم بالقانون، وأن المناهج الجديدة تواكب المناهج العالمية.