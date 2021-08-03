عمرو دياب وحسن شاكوش يتصدران حفلات الساحل الشمالي في أغسطس

يعد النجم عمرو دياب وحسن شاكوش ، أبرز الفنانين الذين سيحييون حفلات غنائية في الساحل الشمالي خلال أغسطس الجاري، حيث من المقرر أن يقيم شاكوش حفلا غنائيا غدا الأربعاء مع الفنان الجزائري الشاب خالد، في حين سيحيي «دياب» حفلا غنائيا كبيرا في الثالث عشر من الشهر ذاته.

عمرو دياب وحسن شاكوش نجما الساحل

ويعتبر عمرو دياب وحسن شاكوش، من أغلى الفنانين الذين سيحيون حفلات في الساحل، حيث إن تذكرة حفل عمرو دياب، تتراوح ما بين 750 جنيها إلى 3 آلاف جنيه، ويعد هذا الحفل، أول حفل غنائي كبير للهضبة لجمهوره في الساحل الشمالي خلال موسم الصيف الحالي، احتفالًا بأغنياته الجديدة التي طرحها منذ أيام وهي «الدنيا بترقص» و«اتقل» و«أحلى ونص»، ومن المقرر أن يطرح دياب أغنية جديدة ورابعة قبل الحفل بأيام لكي تكون هدية الجمهور في الحفل الجديد، في حين يتراوح سعر تذكرة حسن شاكوش بين 500 الى 3 آلاف جنيه.

عمرو دياب تذكرة حفلته تبدأ من 750 جنيها

حفل الفنان عمرو دياب، لم يكن الأول له خلال فصل الصيف الجاري، حيث كان قد أحيا حفلا غنائيا بأحد شواطئ الساحل الشمالي، بالتعاون مع إحدى شركات الاتصالات، بحضور عدد من الفنانين من بينهم آسر ياسين وغادة عادل وفيفي عبده ومصطفى فهمي، وقدم «الهضبة» مجموعة من أشهر أغنياته، بما فيها أغنيته الجديدة «أحلى ونص»، إضافة إلى أغنيتي «الدنيا بترقص، واتقل».

وحضر عدد جماهيري كبير من رواد الساحل الحفل، وقدم الهضبة عددًا من أهم وأشهر أغنياته، منها «دا لو اتساب، بحبه، الجو جميل، يا أجمل عيون، قمرين، ويا أنا يا لأ»، ومن المقرر ان يفاجأ دياب جمهوره في الحفل بتقديم معلومات جديدة عن أغنياته المقبلة.