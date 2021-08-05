عمرو دياب ودينا الشربيني يجتمعان سويا في صورة جديدة: «تركيب وترويجية»

استغل تطبيق «yela»، قصة علاقة الفنان عمرو دياب، والفنانة دينا الشربيني، للترويج عن انطلاقه من المملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية، من خلال نشر صورة تجمع كل الفنانين المصريين المشاركين في التطبيق.

وتطبيق «يالا»، عبارة عن تطبيق عالمي يهدف لتواصل الفنانين مع جمهورهم، من خلال إنشاء فيديوهات تهئنة ورد على المناسبات بصورة وصورة الفنانين، وذلك من خلال مقابل مادي يدفعه المشترك.

وعملت «الوطن»، أن الصورة الترويجية التي أطلقها التطبيق، وتضم عمرو دياب ودينا الشربيني ويسرا وشيكو وغادة عادل، هي صورة ترويجية تم تصويرها على عدة أيام وليس مع بعضهم البعض، ثم تم تركيبها، وأصر القائمون على الصورة على وضع الهضبة و«الشربيني» سويًا لجذب الجمهور.

يذكر أن الفنانة دينا الشربيني انسحبت من أمام الكاميرات، في العرض الخاص لفيلمها الجديد «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، والذي أقيم بإحدى دور العرض، بسبب سؤال وُجه إليها عن عمرو دياب.

ووجه أحد المراسلين، سؤالًا للفنانة دينا الشربيني، حول لماذا وضعت صورة لابنة عمرو دياب في عيد ميلادها؟ وهل تحاول التمهيد للعودة إليه مرة أخرى؟، الأمر الذي أزعجها، ودفعها إلى الانصراف من أمام الكاميرات، قائلة: «انتو فظاع امسحوا التقرير دا بعد اذنكوا».

وتعود الواقعة التي سأل بشأنها المراسل، إلى مشاركة نور عمرو دياب، ابنة الفنان عمرو دياب، جمهورها بصورة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، في وقت سابق، ونالت الصورة إعجاب متابعيها، وتفاعلت الفنانة دينا الشربيني مع الصورة، حيث حرصت الضغط على زر الإعجاب أسفل الصورة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التى حرص فيها الطرفان على التفاعل مع بعضهما البعض، رغم انفصال عمرو دياب عن دينا الشربيني، ما جعل البعض يذهب إلى أمكانية عودة الثنائي إلى بعضهما من جديد.