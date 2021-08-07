صفاء أبو السعود لـ «الوطن»: دلال عبدالعزيز كانت مثالا نادرا للحب

نعت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، الفنانة دلال عبدالعزيز، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم بعد مسيرة حافلة بالأعمال التي خلدت اسمها في تاريخ الفن العربي.

وقالت أبو السعود لـ «الوطن»، إن دلال عبد العزيز، كانت في حياتها مثالا نادرا للحب والوفاء والعطاء الفني والإنساني أيضا، مشيرة إلى أنها استطاعت بشخصيتها الفريدة وعطائها أن تجعل لنفسها مكانا ومكانة متميزة في قلوب وعقل المشاهدين.

وأضافت صفاء، «كان مصدر سعادة في حياة كل من عرفها على المستوى الشخصي، رحلت دلال عبدالعزيز، بصدقها وعفويتها، وسيظل مكانها شاغرا في عالم الفن وقلوب عشاقها وأسرتها وأصدقائها».

رحلت عن عالمنا الفنانة دلال عبد العزيز صباح اليوم، متأثرة بتداعيات فيروس كورونا، التي قد أصُيبت به منذ شهور، ورحل بسببه زوجها الفنان سمير غانم.

وصية دلال عبد العزيز

فقد أوصت دلال عبد العزيز بناتها، بأن يكون مكان دفن جثمانها بعد وفاتها نفس مكان زوجها الفنان سمير غانم، على الرغم من عدم علمها بخبر وفاته، إلا أنها كانت تشعر بفقدان حبيب عمرها، على وصف الاعلامي رامي رضوان «متعرفش أن سمير مات، لكن القلب بيحس» .

صلاة الجنازة على دلال عبد العزيز

و تقام صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس، غدا، وفقا لما أعلنه الإعلامي رامي رضوان عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، على أن يقام العزاء في مقابر الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر.

ومن المقرر أن تواري الفنانة الراحلة الثرى بجوار زوجها الفنان سمير غانم، بمقابر الأسرة، حيث أن الفنان الكبير سمير غانم نُقل إلى مثواه الأخيربمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر.

وفاة دلال عبد العزيز

توفيت الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، اليوم، بعد معاناة مع المرض، وفق ما أعلنه الإعلامي رامي رضوان، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ونعى الإعلامي رامي رضوان الفنانة الراحلة قائلًا: «أطيب وأحن قلب في الدنيا، حبيبتي النجمة دلال عبدالعزيز، محبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة،، إنا لله وإنا إليه راجعون، ارجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما».