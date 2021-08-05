موعد بداية العام الهجري الجديد 1443.. الإفتاء تستطلع الرؤية الأحد

يبحث العديد من المواطنين عن موعد بداية العام الهجري الجديد 1443 هـ، حيث تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر المحرم لعام 1443 هجريا بعد غروب شمس يوم الأحد المقبل الموافق 8 أغسطس، والذي من المقرر أن يوافق 29 من شهر ذي الحجة لعام 1442 هجريا.

موعد بداية العام الهجري الجديد 1443 هـ

وحول موعد بداية العام الهجري الجديد 1443 هـ، فإنه من المتوقع بحسب الحسابات الفلكية بأن تكون رأس السنة الهجرية يوم الاثنين 9 أغسطس، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس، الموافق 12 أغسطس 2021، بمناسبة رأس السنة الهجرية.

الإفتاء عن الإحتفال بالعام الهجري الجديد 1443 هـ

وعن موعد بداية العام الهجري الجديد 1443 هـ، أكدت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية علي « فيس بوك» أن الاحتفال بالسنة الهجرية جائز شرعا، ويجوز للمسلم أن يصوم به، لما رواه أبي هريرة عن النبي محمد صلي الله عليه وسلم: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ» رواه مسلم.

وأضافت الدار، أن النبي وصل النبي إلى المدينة في شهر ربيع الأول، لكن جُعِل شهر المحرم بداية العام الهجري لأنه كان بداية العزم على الهجرة؛ يقول الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (7/ 268، ط. دار المعرفة): [وَإِنَّمَا أَخَّرُوهُ -أي التأريخ بالهجرة- مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ إِلَى الْمُحَرَّمِ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ الْعَزْمِ عَلَى الْهِجْرَةِ كَانَ فِي الْمُحَرَّمِ؛ إِذِ الْبَيْعَةُ وَقَعَتْ فِي أَثْنَاءِ ذِي الْحِجَّةِ وَهِيَ مُقَدِّمَةُ الْهِجْرَةِ، فَكَانَ أَوَّلُ هِلَالٍ اسْتَهَلَّ بَعْدَ الْبَيْعَةِ وَالْعَزْمِ عَلَى الْهِجْرَةِ هِلَالُ الْمُحَرَّمِ، فَنَاسَبَ أَنْ يُجْعَلَ مُبْتَدَأ. وَهَذَا أَقْوَى مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ مُنَاسَبَةِ الِابْتِدَاءِ بِالْمُحَرَّمِ] اهـ.

شهور السنة الهجرية

وكان قد اُعتمد التقويم الهجري كتقويم رسمي للدولة الإسلامية بعد مرور عام ونصف من خلافة عمر بن الخطاب، جاء ذلك في شهر ربيع الأول بعد مرور 16 عاما على الهجرة النبوية، كما أنه مازال تعتبره بعض الدول التقويم الرسمي لها، وأبرزها المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول الإسلامية.

وتتضمن السنة الهجرية اثني عشر شهرًا، حيث تبدأ بشهر محرم وتنتهي بشهر ذو الحجة، وهذه الشهور حسب الترتيب التصاعدي للسنة هي: محرم – صفر – ربيع أول – ربيع ثاني – جمادى أول – جمادي ثاني – رجب – شعبان – رمضان – شوال – ذو القعدة – ذو الحجة.