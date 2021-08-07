«الحماة الطيبة».. دلال عبد العزيز عن رامى والرداد: ولادي مش جواز بناتي

اعتبرت زوجى بنتيها «إيمى ودنيا»، الإعلامى رامي رضوان، زوج «دنيا» وحسن الرداد زوج «إمى» بمثابه أبنيها التي لم تلدهما، واصفة نفسها بـ«الحماة الطيبة»، مثل أدوار الراحلة كريمة مختار في الدراما، هى الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز.

وقالت الراحلة: «إن رامي وحسن» ابنائي كنت دائما اتمني أن أرزق بولد وكانت والدتي تقولي لي بكره البنات هيجبولك راجلين يبقوا ولادك وبالفعل حسن ورامي ابنائي بحبهم جدا»، مضيفة: «رامى رضوان وحسن الرداد، بيحبونى جدا وكانت نصيحتي لبناتي منذ صغرهم عدم خروج أى مشاكل بينهم وإفشاء أسرارهم العائلية لأى شخص أخر ويحلوها ما بينهم حتي لا تتفاقم اي مشكلة».

وعن حسن الرداد صرحت الراحلة في عدد من اللقاءات الإعلامية، بأن معرفتها بحسن الرداد بدأت منذ مشاركتهما في مسلسل «ابن الارندلي»، حيث جسد دور ابنها في العمل وفي ذلك الوقت كانت والدة الراحلة دلال عبدالعزيز مريضة وتوفت أثناء تصوير المسلسل.

وتابعت: أن الرداد وقف بجوارها وقدم واجب العزاء لها وتعرف علي ايمي ودنيا وبعدها بفترة تعرضت أسرة الرداد لحادث راح ضحيته عدد كبير من أفراد أسرتة، وحرصت دلال وإيمي و دنيا على تقديم واجب العزاء للرداد وبعدها تمت عدة لقاءات بينهم ومنها لقاء في السعودية أثناء أدائهم لفريضة الحج، ونشأت صداقة قوية بين الأسرتين تكللت بزواج إيمي والرداد.

أما عن رامي رضوان فقالت الراحلة: «منذ دخوله المنزل ونشعر براحة تجاهه فهو واحد مننا دون تكلف».

بينما قال عنها رامي في لقاء سابق: «أنا مش بعتبر الفنانة دلال عبدالعزيز والدة دنيا سمير غانم حماتي، أنا معنديش حماة، أنا بعتبرها أمي الثانية»، مضيفا: «دلال بتقف مع الحق لواي مشكلة او خلاف وتقول لي انت غلطان اتقبل كلامها واسمعه».

ومن شدت تعلق رامي رضوان بدلال عبد العزيز و سمير غانم أعلن غيابه عن تقديم برنامجه «مساء dmc»، لحين تحسن الحالة الصحية لسمير ودلال، وتقدم البرنامج بدلا منه جاسمين طه.

وطلب رامي رضوان من متابعيه وجماهير الفنان الكبير سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز استمرار الدعاء لهما بالشفاء العاجل، بشكل يومي منذ نقلهم الي مستشفي العزل.

كما ان حسن الرداد يعيش حاليا حاله سيئة بسبب ارتباطة الشديد بدلال عبد العزيز وسمير غانم خاصة بعد وفاة والدته ووقفتهما بجواره واحتوائه في تلك الفترة.

وقال الرداد عن دلال في تصريح تلفزيوني سابق: «إنه لا يعتبر دلال عبد العزيز حماته ابدا دائما تقف في صفة ضد ايمي وعلاقتهم جيده جدا ويناديها بـ«ديدي».