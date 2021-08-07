أحمد عز ناعيًا دلال عبدالعزيز: فقدنا فنانة من جيل الكبار فناً وخلقاً

نعي الفنان أحمد عز الفنانة الراحلة، دلال عبدالعزيز، مؤكداً أن رحيلها يعد بمثابة صدمة للوسط الفني في مصر والوطن العربي.

أحمد عز عن دلال عبدالعزيز: فقدنا فنانة من جيل الكبار

وقال أحمد عز في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «فقدنا فنانة من جيل الكبار فناً وخلقاً، بخاصة وأنها أثرت السينما والدراما التليفزيونية بالعديد من الأعمال المميزة التي ستخلد ذكراها»، مضيفاً أتقدم بأحر التعازي إلي ابنتيها دنيا وإيمي سمير غانم وكذلك للإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد.

وكان الفنان حسن الرداد، أعلن رحيل الفنانة دلال عبدالعزيز، والدة زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب الفنان حسن الرداد، قائلًا: والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتي و أمي الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك و يرحمك و يجمعنا مع بعض فى الأخرة.

وتابع: عايز أقولك إنك هتلاقى مفاجأة حلوة مستنياكى، هتلاقي حبيب عمرك اللي طول الوقت بتسألي عليه ،هتوحشينا قوى يا أمي، ربنا يجمعنا مع بعض في الأخرة.