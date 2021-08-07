دلال عبدالعزيز «الصاحبة الجدعة»: ختمت القران 32 مرة لرجاء الجداوى

الصاحبة الجدعة وأكثر الفنانات حرصا على أداء واجب العزاء فى الفنانين الراحلين وذويهم، وصاحبة فكرة «خاتمة القران» على الراحلين، هى الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز التى اتفقت مع الفنانة ميرفت أمين على ختم القرأن على روح الفنانة الراحلة رجاء الجداوى من خلال «خاتمة أسبوعية» إلا أنها تمكنت من ختم القرأن 32 مرة للراحلة رجاء الجداوى.

ثلاثى العزاء

أوصت الفنانه الراحلة رجاء الجداوي الفنانة دلال عبد العزيز على ابنتها أميرة وبالفعل استمرت العلاقة القوية جدا مع أبنه الفنانه الراحله بشكل دائم وحتى دخولها المستشفى بعد إصابتها بكورونا.

ومن مواقف الجدعنة للفنانة دلال عبد العزيز في الوسط الفني حرصها بشكل دائم علي تقديم واجب العزاء في أي فنان يرحل عن عالمنا، حيث علقت عن هذا الموضوع من قبل في إحدي اللقاءات قائلة: «أنا من الشرقية ووالدى علمنى منذ الصغر أنه لابد من تقديم الواجب حتي لو كان بينى وبين صاحب العزاء مشاكل، فواجب العزاء لابد منه».

ويظهر طابع الجدعنة التي اشتهرت به دلال عبدالعزيز خلال تصوير أعمالها الفنية فيشهد لها كل من عمل معها بأنها تساعد «الصغير قبل الكبير»، من توجيه النصيحة للنجوم الشباب وأن وجودها داخل أي عمل يضفى عليه جو أسري، ففي نهاية تصوير مسلسلها «سابع جار»، والذي حظي بنسبة مشاهده عاليه وقت عرضة لما يتضمنه المسلسل من قصص اجتماعيه حقيقيه، وزعت الراحلة دلال عبدالعزيز هدايا علي جميع العاملين في المسلسل وكانت الهدية عباره عن «مج» مطبوع عليه بوستر المسلسل.

أبطال مسلسل «ملوك الجدعنة» الذي شاركت فيه الراحلة والذى تم عرضه فى الموسم الرمضانى «مصطفي شعبان وعمرو سعد ووليد فواز»، فور علمهم بمرض دلال عبدالعزيز وصفوها بـ«امنا الثانية،الطيبة، الجدعة».

وقال الفنان عمرو سعد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى«فيس بوك»: «دعواتكم بالشفاء للغالية على قلبي النجمة الكبيرة دلال عبدالعزيز أمي في ملوك الجدعنة وحبيبتي في الحقيقة».

وقال عنها وليد فواز: «ألف سلامة عليكي يا ماما دلال.. إجمدي وقومي عشان إنتي أقوي من أي حاجة.. يارب اشفيها حبيبة قلبي يا حنان يا منان مستنيكي يا أمي».