يسرا ترثي دلال عبدالعزيز: «الجدعة بنت الأصول.. مفيش كلام يوفيكِ حقك»

نعت الفنانة يسرا، الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، بعدما وافتها المنية إثر صراعها مع فيروس كورونا المستجد.

ونشرت يسرا، صورة تجمع صديقتها دلال عبدالعزيز، مع زوجها الراحل الفنان سمير غانم، عبر حسابها الرسمي على منصة تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وكتبت معلقة عليها: «لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار، خبر وفاتك وجعني أوي، حبيبتي وحبيبة الكل، الست صاحبة صحابها الجدعة بنت الأصول، الأم و الزوجة والسند لكل اللي حواليها الطيبة المفيش زيها».

وأضافت في نعيها: «يصعب عليا فراقك وإني مكنش في مصر عشان أودعك.. مفيش كلام هيوفيكِ حقك يا غالية، على قلوبنا كنتي نعمة الأخت والأم و الصاحبة، وجودك في حياتنا كان سند، ربنا يصبرنا على فراقك ويربط على قلب بناتك فراقك أنتِ وسمير، إنا لله وإنا إليه راجعون».