رئيس جامعة النهضة: نسعى لإضافة تخصصات تحقق أهداف التنمية المستدامة

قال الدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة، إن مجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمد الرشيدي، يسعى الفترة المقبلة، لإضافة عدد من التخصصات العلمية الفريدة، التي تتواكب مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وتحقق أهداف التنمية المستدامة.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الأسبوع الماضي، شهدت الجامعة، توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة نورث كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية، لمختلف المجالات العلمية، بحضور لفيف من القيادات المحلية والتنفيذية، وبحضور الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، والدكتور حسن حسب النبي عميد كلية إدارة الاعمال بجامعة نورث كنتاكي.

الاتفاقية تسمح لطلاب جامعة النهضة استكمال الدراسة في أمريكا

وأضاف الملاحي، ان اتفاقية جامعة النهضة مع جامعة «نورث كنتاكي»، تأتي تماشياً مع استراتيجية الدولة بالانخراط مع كبرى الجامعات العالمية، لافتا إلى أن الاتفاقية تضمنت 3 محاور، الأول يشمل اتفاقية وجود إطار عام، ليكون هناك تعاون مشترك بين الجامعتين، في العديد من المجالات الأكاديمية والتبادل الطلابي، والمحور الثاني يتضمن تعاون بين كلية إدارة الاعمال بجامعة النهضة ونظيرتها بجامعة نورث كنتاكي، على أن يجري منح الطالب شهادة مزدوجة من كل كلية، وأن يدرس الطالب السنة الأولى والسنة الثانية بجامعة النهضة، على أن يدرس كلا من السنة الثالثة والرابعة بجامعة نورث كنتاكي بالولايات المتحدة.

وأكد الملاحي، أن الطالب سيعامل معاملة المواطن الأمريكي، وذلك اثناء الدراسة بأمريكا، ما يحقق تقليل التكاليف الدراسية، على أن يحصل الطالب في نهاية الدراسة على درجه البكالوريوس من الجامعتين في تخصصات إدارة الأعمال والمحاسبة والاقتصاد، مضيفا أن المحور الثالث يتضمن منح الماجيستير المهني.

وأكد رئيس جامعة النهضة، أن الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، تضع العلم نصب عينيها وموضع الأهمية القصوى، موضحا أن ذلك ظهر جليا في خطابات الرئيس السيسي، وتأكيده على أهمية بناء الانسان المصري.