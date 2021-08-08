13 نصيحة من الجيزة لتجنب الحرائق بسبب ماس الكهرباء

طالبت محافظة الجيزة المواطنين في المراكز والمدن والأحياء التابعة لها ضرورة تخفيف أحمال الكهرباء وعدم ترك الوصلات والكابلات الكهربايية الخاصة بالأجهزة الكهربائية المنزلية فى الحوائط (الفيش) دون استخدام، والترشيد في استهلاك الكهرباء لتلاشي وقوع أي ماس كهربائي في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة التي تشهده المحافظة خلال هذة الايام حفاظا على الأرواح والممتلكات.

أنواع الوقاية من المخاطر الكهربائية

وأكدت محافظة الجيزة، أن هناك أنواعا للوقاية من المخاطر الكهربائية، منها الوقاية الابتدائية التي تعتمد على تيار ابتدائي بسيط في المنزل والمفاتيح الاتوماتيك بينما الوقاية الثانوية وهي حماية المعدات الكبيرة وزيادة الأحمال على الشبكة الكهربائية.

كيف تتجنب مخاطر الكهرباء حفاظا على سلامة وحماية الأسرة

وقدمت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عددا من النصائح للمواطنين المقيمين بها لتجنب أخطار الكهرباء حفاظا علي حياتهم وحياة اسرهم وهي كالتالي

- تأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائي قبل تشغيله.

- قطع التيار الكهربائى عند القيام بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

- عدم تمرير أسلاك الكهرياء فوق أو بالقرب من المصادر الحرارية كالدفايات.

- عدم ترك الأجهزة الكهربائية فى حالة تشغيل مدة طويلة دون رقابة.

- فصل التيار عن الأجهزة الكهربائية فى حالة عدم الاستخدام.

- عدم تشغيل أى مصدر كهريائى فى حالة الاشتباه بوجود تسرب غاز.

- إجراء الصيانة الدورية أو تجديدات إضافية لشبكة الكهرياء بمعرفة فنى متخصص.

- عدم تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.

- عدم وضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية .

- عدم ضع الأسلاك الكهربائية أسفل السجاد أو الموكيت.

- عدم توصيل أكنر من جهاز بمصدر واحد للتيارالكهربى.

- عدم ضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل مثل (المياه).

- التأكد من سلامة الثرموستات الموجود داخل السخانات الكهربائية لمنع حدوث انفحار.

التعامل الفوري مع تلك البلاغات بالتعاون مع الأجهزة المعنية

وتلقت محافظة الجيزة من خلال غرفة العمليات والأزمات العديد من بلاغات المواطنين بشان نشوب حرائق بوحدات سكنيه نتيجة لوقوع ماس كهربائي، لافتة إلى أنه تم التعامل الفوري مع تلك البلاغات بالتعاون مع الأجهزة المعنية.