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محمود مسلم

حظك اليوم برج العقرب الأحد 8-8-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:46 ص | الأحد 08 أغسطس 2021
برج العقرب

برج العقرب

يعرف عن مولود برج العقرب أنّه قائد ماهر ويمتلك شخصية غيورة وشكاكة، كما يتميز بأنّه شخص ذكي جدا، حساس، قائد ماهر، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب 8-8-2021 على الصعيد المهني

القمر الجديد في وضع معاكس وعليك أن تتمسك بمبادئك ولا تدع المستجدات تشوشك.. اهتم أيضا باعتماد الدقة في عملك ولا تستسلم لليأس.

حظك اليوم برج العقرب 8-8-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تدرس جيدا الآراء والاقتراحات كي تتخذ قرارات سليمة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب طبيب القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، ويوافق تاريخ ميلاده 16 نوفمبر.

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