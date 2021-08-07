حظك اليوم برج الدلو السبت 7-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الدلو بالعطاء ومساعدة من حوله، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

الوضع الفلكي دقيق ويضع على عاتقك ضغوط ومسئوليات، وعليك أن تدرس الأمور المهنية والمالية والقانونية بدقة.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

إذا كنت متزوجا فالقمر في مواجهتك وقد يجعل علاقتك بشريك حياتك تمضي بصعوبة.. انتبه.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة لطيفة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 فبراير.