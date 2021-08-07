حظك اليوم برج الحوت السبت 7-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الحوت بالرومانسية الشديدة وخفة الظل، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

القمر بمنزل العمل يساعدك أن تدقق النظر اليوم في كل صغيرة وكبيرة وتقوم بواجباتك على أكمل وجه.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

رغم الاختلاف والتشوش.. تستطيع اليوم أن توازن بين حياتك الشخصية والمهنية، وتبدي استعدادا للمرونة مع الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.