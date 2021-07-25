أسعار فنادق رأس البر.. مصيف رخيص وممتع يبدأ من 200 جنيه في الليلة

قطعة من اليابسة تُشبه المُثلث، ضلعها الشرقي يقع على ضفاف نهر النيل، وضلعها الغربي يقع على البحر الأبيض المتوسط، وقاعدته تُطل على القناة الملاحية لميناء دمياط، وعند قمتها يقع مرج البحرين حيث تلتقي مياه البحر الأبيض المتوسط المالحة مع مياه نهر النيل العذبة دون أن يمتزجا.

تلك المواصفات الخلابة جعلت مدينة رأس البر وكأنها قطعة من الجنة، يُقبل عليها السياح والمصطافون من داخل وخارج مصر للإقامة بالفلل والشاليهات التي شُيدت على الطراز الإنجليزي والتي يُطلق عليها اسم «العشش»، وتتراوح أسعارها بين 200 جنيه وتصل حتى 2000 جنيه في اللية الواحدة.

وتقدم «الوطن» أسعار فنادق رأس البر 2021 رخيصة ومرتفعة الثمن، في ضوء ما تقدمه من خدمات لقرائها.

أسعار فنادق راس البر.. 100 جنيه لدخول الشواطئ

وتضم مدينة رأس البر 4 شواطئ عامة تُفتح أمام المواطنين بالمجان، ولكن من يرغب في الحصول على كراسي وشمسية يدفع مبلغاً يتراوح بين 100 إلى 250 جنيهاً، ويطل على تلك الشواطئ الكثير من العشش رخيصة الثمن، إضافة إلى 13 فندقاً سياحياً فاخراً، و33 فندقاً شعبياً.

أسعار فنادق رأس البر.. 33 فندقاً شعبياً

وتضم رأس البر 33 فندقاً شعبياً، مصنفة بين 3 حتى 5 نجوم، وتتراوح أسعار فنادق رأس البر في الليلة الواحدة من 300 جنيه حتى 1200 جنيه، حسب تصنيف الفندق والخدمات التي تقدم به.

أسعار فنادق رأس البر.. 2500 لليلة الواحدة في شتيجنبرجر

وترتفع أسعار فنادق رأس البر الشهيرة، ويصل أعلى سعر في الليلة الواحدة برأس البر في فندق شتيجنبرجر إلى 2500 جنيه في الليلة الواحدة، نظراً لتصنيفه العالي، وكونه يطل على مرج البحرين مباشرة، إضافة إلى امتلاكه شاطئ خاص به غير مسموح لأحد بدخوله سوى نزلاء الفندق.

أسعار فنادق رأس البر.. العشش الأرخص

وتنتشر الشقق والشاليهات في رأس البر والتي تُسمى «العشش»، وهي مجهزة بالكامل ويتم تأجيرها باليوم، وتتراوح أسعارها بين 200 حتى 1000 جنيه في الليلة الواحدة، حسب نظافتها وتجهيزها وقربها من الشاطئ أو بُعدها عنه.