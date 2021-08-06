إنقاذ 38 من الغرق وإعادة 343 طفلا تائها لذويهم بمصيف رأس البر

شهدت مدينة رأس البر، اليوم، توافد العديد من المصطافين ضمن «رحلات اليوم الواحد»، تزامنا مع موجة الحرارة الشديدة، التي تشهدها البلاد، وسط إقبال من المصطافين والرواد خلال توقيت العمل بالشاطئ.

إنقاذ 38 من الغرق وإعادة 343 طفلا تائها لذويهم

وبتواجد إدارة الشاطئ، ورجال الإنقاذ والمعدات البحرية، و5 خيام لتجميع الأطفال التائهين، وعدد 4 سيارات إسعاف، تم اليوم إنقاذ 38 حالة من الغرق، كما تم تسليم عدد 343 طفلا تائها إلى ذويهم، وغادروا جميعًا الشاطئ بكل خير، وذلك في إطار جهود الوحدة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ويهتم كثير من المواطنين بالتوافد على مصيف رأس البر، لقضاء إجازة الجمعة، في الوقت الذي تشهد فيه محافظات مصر موجة حارة، وتعتبر مدينة رأس البر من المدن الساحلية التي تقع على شاطئ البحر المتوسط، وتتميز عن غيرها بالطقس المعتدل والتنسيق الحضاري المتميز.

4 شواطئ و12 شقة مفروشة في رأس البر

وتضم مدينة رأس البر 4 شواطئ عامة، هي «101، 63، 77، و51»، وشاطئا واحدا خاصا بفندق «شتيجنبرجر» الواقع بمنطقة خليج رأس البر، علاوة على شاليهات للإيجار اليومي، بالإضافة إلى نحو 12 ألف شقة سكنية مفروشة، وما يقرب من 13 فندقا سياحيًا، و20 فندقًا شعبيًا باختلاف درجات الفنادق من ثلاث وأربع وخمس نجوم.