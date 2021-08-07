نجوم لبنان ينعون دلال عبدالعزيز.. هيفاء: وداعا وكارول: هالخبر شو حزين

حرص عدد من نجوم لبنان على نعي الفنانة دلال عبدالعزيز، التي رحلت عن عالمنا اليوم متأثره بمضاعفات فيروس كورونا، حيث سيطر الحزن علي صفحات عدد من نجوم لبنان فى «السوشيال مديا»، وكتبت هيفاء وهبي عبر «تويتر»: «وداعاً الفنانة الجميلة ⁧‫دلال عبد العزيز‬⁩ ‏اللهم إجعل مثواها الجنة مع توأم روحها سمير وخالص عزائي لدنيا وإيمي وكل أهلها ومحبيها إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ».

ونعت اليسا دلال عبدالعزيز قائلة: «كتير ظالمة وصعبة هالحياة والعزاء إنو رجعت دلال عبد العزيز التقت بحب حياتها من جديد وما تحملت البعد. الله يرحمها ويصبر عيلتها ويعطيهن الصبر».

‏وقالت كارول سماحة عبر «تويتر»: يا الله هالخبر شو حزين، وشو صعب الإنسان فجأة يخسر والده ووالدته بنفس الفترة…الله يصبر دنيا وإيمي على هالخسارة، عزائي للعائلة والأهل والأصدقاء، الله يرحم الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز.⁩

وقال المطرب وليد توفيق: «أحزنني جدا خبر رحيل الفنانة القديرة الطيّبة المحبّة ⁧‫دلال عبد العزيز‬⁩ بعد أشهر قليلة على رحيل زوجها صديقي الغالي ⁧‫سمير غانم‬⁩ .. قلبي مع ايمي ودنيا ومع العائلة الحبيبة تغمدها الله بواسع رحمته واسكنها فسيح جنانه».

وأعلن الإعلامي رامي رضوان، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أن جنازة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز ستقام غداً الأحد، عقب صلاة الظهر من مسجد المشير، قائلاً: «لا أراكم الله مكروهًا في عزيز، صلاة الجنازة غدًا بمشيئة الله عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس والعزاء في مدافن الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر.. نسألكم الفاتحة والدعاء».