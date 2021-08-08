حظك اليوم الأحد 8-8-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

تختلف توقعات الأبراج من برج لآخر وفق عالم الفلك، ويحرص عدد كبير على متابعة حظ البرج الخاص بهم يوميًا، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 8-8-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يدعمك وتنجح في أن تكون مثالا يُحتذى به وتبدو مبادرا.

حظك اليوم برج الحمل 8-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر الجديد في منزل الحب يعدك اليوم باستقرار عاطفي وتشعر بسعادة لبلوغ أهدافك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان يحيى الفخراني، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 8-8-2021 على الصعيد المهني

القمر الجديد معاكس في منزلك الرابع وقد يسبب لك اليوم صداما مع البعض وعليك أن تحترس وتصبر وتهدأ.

حظك اليوم برج الثور 8-8-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالمرونة.. خاصة أن فريق من الكواكب في مربع برجك وقد يتسبب لك ذلك في خلافات وعليك أن تتجنبها.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.

حظك اليوم برج الجوزاء 8-8-2021 على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزلك الثالث يمدك بسرعة البديهة وتجد اليوم متنفسا لك من خلال نشاط يهمك.

حظك اليوم برج الجوزاء 8-8-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الفلك يدعم اليوم علاقاتك، فلا تتردد في قبول دعوة الأصحاب والأقارب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء اللاعب محمد صلاح، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 8-8-2021 على الصعيد المهني

يتنافر القمر الجديد مع زحل في منزلي المال وعليك أن تحترس من الناحية المهنية والاقتصادية والمالية.

حظك اليوم برج السرطان 8-8-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالحذر والتكتم في إدارتك لعلاقاتك ولشئونك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد صلاح حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 11 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 8-8-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يعمل لصالحك ويساعدك أن تفتن الآخرين بأفكارك.

حظك اليوم برج الأسد 8-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر الجديد اليوم في برجك يعدك بيوم رائع ومزاجك الحلو يخلب قلوب من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة منة شلبي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 8-8-2021 على الصعيد المهني

يتنافر القمر الجديد مع زحل في منزلي الصحة ومن المناسب اليوم أن تكون أكثر عناية بصحتك وسلامتك وعليك بتنظيم جهودك.

حظك اليوم برج العذراء 8-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للعزلة وللتأمل وينفعك عدم إعلان أفكارك وأخبارك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان هشام عباس، ويوافق تاريخ ميلاده 13 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 8-8-2021 على الصعيد المهني

القمر الجديد داعم ويمنحك حماسا وطاقة ونشاطا.

حظك اليوم برج الميزان 8-8-2021 على الصعيد العاطفي

الأصدقاء والأحباب يمثلون لك اليوم سببا أساسيا للسعادة.. فلا ترفض دعوتهم.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة أروى جودة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 سبتمبر.

حظك اليوم برج العقرب 8-8-2021 على الصعيد المهني

القمر الجديد في وضع معاكس وعليك أن تتمسك بمبادئك ولا تدع المستجدات تشوشك.. اهتم أيضا باعتماد الدقة في عملك ولا تستسلم لليأس.

حظك اليوم برج العقرب 8-8-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تدرس جيدا الآراء والاقتراحات كي تتخذ قرارات سليمة.

ومن أبزر مشاهير برج العقرب الفنانة لبلبة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 8-8-2021 على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزل الحظ يدفعك نحو المغامرة وقد يدفعك ذلك للتخطيط للقيام بسفر أو رحلة.

حظك اليوم برج القوس 8-8-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الوقت مناسب لعقد لقاءات عاطفية أو لتحقيق تفاهم أو مصالحة مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجم العالمي براد بيت، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 8-8-2021 على الصعيد المهني

القمر الجديد وزحل متنافران في منزلي المال وعليك أن تتمهل في خطواتك المهنية وفي شئونك المالية.

حظك اليوم برج الجدي 8-8-2021 على الصعيد العاطفي

من المهم اليوم أن تتحرك وتتكلم بحذر وأن تتأنى في إعطاء وعود أو رد.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبد العزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 8-8-2021 على الصعيد المهني

القمر الجديد في مواجهة برجك فلا تستسلم للعصبية.. كن يقظا ولا تتورط في أقوال يصعب التراجع عنها.

حظك اليوم برج الدلو 8-8-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا اتخذ مسافة كافية تفصلك عن المشاحنات مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو اللاعب لويس سواريز، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يناير.

حظك اليوم برج الحوت 8-8-2021 على الصعيد المهني

تنافر القمر الجديد وزحل في منزلي الصحة يطالبك اليوم أن تنظم جهودك وتسترخي ولا تهمل أي عارض.

حظك اليوم برج الحوت 8-8-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس والمريخ في مواجهة برجك ومن المهم ألا تعلن خططك وأخبارك إذا أردت أن تحافظ على علاقتك بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.