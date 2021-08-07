أستاذ اقتصاد زراعي: رغيف الخبز يُلقى للماشية والطيور في الأرياف

قال الدكتور أحمد الخطيب استاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية :إن الدولة تدعم رغيف الخبز بما يقرب من 60 مليار جنيه سنويا، مثمنًا تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهه برفع ثمن رغيف الخبز.

أوضح الخطيب للوطن أن دعم رغيف الخبز قفز في السنوات الأخيرة من 8 مليار جنيها عام 2004 ليصل إلى رقم قياسي وهو 60 مليارا في 2021، مؤكداً أنه نتيجة لانخفاض سعره أصبح الغذاء الرئيسي الماشية والدواجن في الأرياف، حيث يعد أرخص من سعر العلف.

وأكد الخطيب: إن «رغيف الخبز» من أكثر السلع المدعمة تسريباً لأموال الدولة، في شتى الصور، فبجانب استخدامه كعلف للماشية ، يتم أيضا تسريبه للباعة الجائلين ليطحن كعلف ماشية في مخازن مخصصة لذلك.

وأوضح «الخطيب»: إن قرار الرئيس تأخر نحو عشرين عاما، ويتطلب تنفيذ قرار الرفع أن يحدث ذلك في خمسة أعوام للوصول إلى التكلفة الفعلية مع تحسين جودته، لافتاً إلى أن كل الرؤساء السابقين ورؤساء الوزراء،و وزراء التموين السابقين لم يمتلكوا الشجاعة الكافية لرفع سعره، رغم أن ظروفهم السياسية كانت أفضل من ظروف الرئيس السيسي الذي يواجه عدوا في الداخل وأعداءً في الخارج وهو الرئيس الوحيد الذي امتلك الشجاعة لتنفيذ القرار.

وأضاف قائلا:« تعتبر مصر هي الدولة الأكبر في العالم استيرادًا للقمح بكمية تصل إلى 11 مليون طن سنوياً، وهي كمية ضخمة للغاية وعبء على الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة للدولة، لذا يجب أن تعيد الدولة النظر في الدعم بشكل عام ليصبح نقدي للطبقات الفقيرة وألا يوزع عيني ويتم هدره »

وأشار الى أن الدولة لها حق في أن تعيد النظر في الدعم المقدم لأن معظم الحائزين لبطاقة التموين لا يستفيدون من الخبز، ويتم استبدالة بسلع أخرى، لأنه سريع التلف وأكثر من حاجتهم لأن كل فرد له خمس أرغفة في اليوم وهي أكبر من حاجته إذا ماحسبنا بدائل الخبز من الأرز والمكرونة التي تم إضافتها على البطاقة.

وكان الرئيس السيسي قد صرح خلال افتتاحه المدينة الغذائية بأن سعر رغيف الخبز سيرتفع بسبب ارتفاع تكلفة دعمه.