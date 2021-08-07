موعد اختبارات قدرات كلية التمريض والاوراق المطلوبة 2021

أجابت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي عن بعض الاستفسارات التي أرسلها طلاب الثانوية العامة لهم تحت عنوان« كل ما تريد معرفتة عن اختبار قدرات كلية التمريض 2021 والاوراق المطلوبة»، وذلك في إطار الدور الريادي الذي تقوم به الوزارة في هذا الشان تيسيراً على الطلاب لمختلف المجالات و للمحافظة عليهم من الوقوع تحت مظلة منعدمي الضمير .

كل ما تريد معرفتة عن اختبار قدرات كلية التمريض والاوراق المطلوبة 2021

و تهدف اختبارات كلية التمريض 2021 إلى تحديد توافر المواصفات التي تكون موجودة بطالب التمريض، سواء من حيث اللغة الأجنبية الأولى و الثانية وغيرها، والحالة النفسية السوية للطالب التي تساعده على التعامل مع مختلف المرضى وكذلك الفئات المجتمعية في الظروف المختلفة وهذه الاختبارات كالآتي:

** اختبارات التفكرير النقدي

** اختبار اللغة الإنجليزية: 25 درجة

- أسئلة اللغات تعتبر على استخدام اللغة و كذلك قواعدها،و يجب أن تتنوع أسئلة اللغة في الموضوعات العامة.

** اختبار التفكير الناقد 25 درجة

- جميع الأسئلة باللغة العربية.

- أسئلة مرتبطة بأسلوب التفكير

** اختبار السمات الشخصية 25 درجة

- الأسئلة باللغة العربية

- أسئلة خاصة بتقييم الحالة النفسية للطالب

** المقابلة الشخصية:

- تتم المقابلة مع لجان متخصصة

- تقيس المقابلة عدد من العوامل

- المظهر العام، ومهارات التواصل.

** شروط النجاح: حصول الطالب على نسبة نجاح 60% من إجمالي درجات الاختبار

الأوراق المطلوبة :

- ايصال دفع رسوم اختبارات القدرات

- 450 جنيه رسوم اختبارات القدرات 2021

- 6 صور شخصية مقاس

- أصل رقم الجلوس وصورة منه.

- صورة بطاقة الرقم القومي

و شددت الجامعات الحكومية على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، أبرزها التأكيد على إرتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة وكذلك تطبيق التباعد الإجتماعي بين الطلاب أثناء الجلوس داخل الكليات .