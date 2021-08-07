أول تعليق من إيمي سمير غانم على وفاة والدتها: «رب ارحمهما كما ربياني صغيرا»

نعت الفنانه ايمي سمير غانم عبر انستجرام وفاة والدتها«دلال عبدالعزيز» بكلمات مختصره حيث نشرت صورة لدلال وسمير وكتبت عليها "ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا".

والجدير بالذكر أن الإعلامي رامي رضوان قد أعلن عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أن جنازة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز ستقام غداً الأحد، عقب صلاة الظهر من مسجد المشير، قائلاً: «لا أراكم الله مكروهًا في عزيز، صلاة الجنازة غدًا بمشيئة الله عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس والعزاء في مدافن الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر.. نسألكم الفاتحة والدعاء».