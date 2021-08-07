شهيرة تنعى دلال عبدالعزيز: كده تعمليها وتمشي.. دموع عيني لن تنقطع

نعت الفنانة المعتزلة شهيرة الفنانة دلال عبدالعزيز، التي توفيت اليوم بعد صراع مع فيروس كورونا، لتلحق برفيق دربها الفنان سمير غانم الذي غادر دنيانا في شهر مايو الماضي، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي.

شهيرة عن وفاة «دلال عبدالعزيز»: فجعت قلبي بوفاتها

وكتبت الفنانة شهيرة عبر حسابها بـ«فيس بوك» ناعية دلال عبدالعزيز بقولها: «يا فجعة قلبي عليكي يا حبيبتي كده يادلال تعمليها وتمشي، مش مصدقة والله كان عندي أمل والله تقومي وتعدي أستغفر الله العظيم»

وتابعت شهيرة: «بدموع عنيا التي لا تنقطع أنعيكي أنعي القلب الطيب أنعي الحب في كل صوره أعزي نفسي وأعزي بناتك وكل محبيكي وأدعو الرحمن أن يتولاكي برضاه وعفوه، وأن يرزقك أجمل ماعنده من النعم»

واختتمت الفنانة المعتزلة شهيرة رثاءها للفنانة دلال عبدالعزيز بقولها: عزائي لقائك مع حبيب وشريك العمر الوداع يا ديدي ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا قضائك يارب وسوف نرضى ولا حول ولا قوة إلا بك يارحمن، قلبي بيتقطع.

جنازة دلال عبدالعزيز غدا الأحد من مسجد المشير

يشيع جثمان الفنانة دلال عبدالعزيز، غدًا الأحد عقب صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي، و العزاء بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر.

وكان الفنان حسن الرداد، قد أعلن رحيل الفنانة دلال عبدالعزيز، والدة زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب «الفنان حسن الرداد» قائلًا: والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتي و أمي الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك و يرحمك و يجمعنا مع بعض فى الأخرة.

وتابع:عايز أقولك إنك هتلاقى مفاجأة حلوة مستنياكى، هتلاقي حبيب عمرك اللي طول الوقت بتسألي عليه ،هتوحشينا قوى يا أمي، ربنا يجمعنا مع بعض في الأخرة.