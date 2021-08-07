شيرين تقطع إجازتها للمشاركة في وداع دلال عبد العزيز: مش قادرة أتكلم

أصيبت الفنانة الكبيرة شيرين، بحالة من الحزن الشديد، بعد وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، صباح اليوم السبت، عن عمر ناهز 61 عامًا، داخل أحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر، بعد صراع طويل مع فيروس كورونا.

وقالت شيرين، لـ«الوطن»، إنها قطعت إجازتها على الفور، فور علمها بخبر وفاة دلال عبد العزيز، والعودة إلى القاهرة، للمُشاركة في مراسم تشييع جثمانها غدًا الأحد. موضحة أنها كانت تقضي الإجازة في الساحل الشمالي، لكن أصيبت بحالة من الحزن والصدمة بعد وفاتها، معلقة: «مش قادرة أتكلم خالص».

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس، غدًا الأحد، وفقًا لما أعلنه الإعلامي رامي رضوان، عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، على أن يتم الدفن في مقابر الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر.

يذكر أن الفنانة شيرين، تعاونت مع الفنانة دلال عبد العزيز، في فيلم «أعز الولد»، الذي عُرض مؤخرًا عبر إحدى المنصات الرقمية وحقق ردود فعل واسعة.

وكان الفنان حسن الرداد، قد نعى عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، الفنانة دلال عبد العزيز، قائلا: «والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتي وأمي الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، أطيب خلق الله، عمري ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتي».

وتابع الرداد: «ربنا يغفرلك ويرحمك ويجمعنا مع بعض في الآخرة، عايز أقولك إنك هتلاقي مفاجأة حلوة مستنياكي، هتلاقي حبيب عمرك اللي طول الوقت بتسألي عليه.. هتوحشينا قوي يا أمي، ربنا يجمعنا مع بعض في الآخرة».