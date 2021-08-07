العسيلي وروبي في ليلة استثنائية بالعلمين الجديدة وسط آلاف الحضور «صور»

أحيا النجمان محمود العسيلى وروبي مساء أمس الجمعة ليلة استثنائية من مهرجان الماسة الغنائي المنعقد في مدينة العلمين الجديدة، في دورته الثانية بحضور الآلاف من الشباب من مختلف الأعمار من مختلف الدول العربية.

أحيا أولى فقرات النجم محمود العسيلي الذي فرض سيطرته بأدائه الرائع، و شاركه الجمهور الرقص على وصلات الغناء والرقصات المتتالية علي باقة من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني والتي امتدت حتى الواحدة من صباح اليوم السبت.

وصعدت «روبي» على المسرح مرتدية فستاتا أبيض نال إعجاب الجميع ومرددة أغنية "حته تانيه" وسط عروض ال fire works والمؤثرات البصرية، وأعربت عن سعادتها بوجودها وسط جمهور ضخم ووصفتهم بأنهم:«أحسن حاجة حصلت لها في حياتها وبالتحديد في صيف ٢٠٢١»

واستكملت روبي وصلتها الغنائية الاستعراضية التي تخللها العديد من "القفشات" الكوميدية مع الجمهور وبخاصة ممن طالبوها بأغنية العجلة "ليه بيداري كده" لترد عليهم مازحة : "العجلة دي كانت زمان .. دلوقتي في عربيات وطيارات " .. ثم قدمت أغاني البومها الجديد "حته تانية" بالإضافة إلى بعض أغانيها القديمة .

حققت أغنية روبي الجديدة، التي تحمل عنوان «أمك وأبوك»، ما يقرب من 150 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها الاثنين الماضي ، على موقع المشاهدات «يوتيوب»، من كلمات مصطفى حسن، ألحان محمد حمزة، توزيع أمين نبيل.

وتجهز روبي لـ«ميني ألبوم» يضم 5 أغنيات جديدة من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة قبل نهاية عام 2021، وستطرح أولى أغنياته والتي تحمل اسم «على سهوة» خلال شهر أغسطس الجاري.