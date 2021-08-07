المنتج محمد كارتر للإعلام: سيبوا أسرة «دلال عبدالعزيز» دموعهم مش سبق

ناشد المنتج محمد كارتر الإعلام بمراعاة مشاعر أسرة دلال عبدالعزيز في التعبير عن مشاعرهم بحريه.

وكتب كارتر عبرصفحته الشخصية على«فيس بوك»: "السادة المحترمون الأفاضل الكرام رؤساء تحرير الصحف والقنوات والمواقع الإلكترونية كلنا عارفين انكم محترمين وولاد اصول وبعضكم اصدقائي واتشرف بذلك ارجوكم راعو حرمة الميت راعو كسرة قلب أهل الفنانة الكبيرة ( دلال عبد العزيز ) رحمة الله عليها،خليهم يعيشوا حياتم الطبيعية دول بشر زيهم زيك سيبوهم في وقت الفراق بطبيعتهم علشان دموعهم مش سبق صحفي وصورهم الحصرية دي وجع قلب مش افيش فيلم"

واختتم قائلا : "دخول المقابر ليه حرمه ده مش مهرجان،كشف العورات مش هيتاخد عليه أوسكار حالة الوفاة مش تريند ده قدر ،ارجوكم واتوسل اليكم ،امنعو المهزلة اللي بنشوفها مع وفاة كل فنان أو فنانة"

ايمي سمير غانم تنعي أمها «دلال» .. ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا

نعت الفنانة ايمي سمير غانم عبر انستجرام وفاة والدتها«دلال عبدالعزيز» بكلمات مختصره حيث نشرت صورة لدلال وسمير وكتبت عليها "ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا".

والجدير بالذكر أن الإعلامي رامي رضوان قد أعلن عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أن جنازة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز ستقام غداً الأحد، عقب صلاة الظهر من مسجد المشير، قائلاً: «لا أراكم الله مكروهًا في عزيز، صلاة الجنازة غدًا بمشيئة الله عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس والعزاء في مدافن الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر.. نسألكم الفاتحة والدعاء».