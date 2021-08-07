شريهان ناعية دلال عبدالعزيز: فقدنا فنانة معشوقة من الجميع وأم لجوهرتين

نعت الفنانة شريهان، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، الفنانة الكبيرة الراحلة دلال عبدالعزيز، كما قدمت واجب العزاء للنجمتين دنيا وإيمي سمير غانم.

شريهان عن دلال عبدالعزيز: أم لجوهرتين «دنيا وإيمي»

وكتبت الفنانة شريهان عبر حسابها على «تويتر»: «إلى جوهرتين سميرغانم ودلال عبدالعزيز والفن المصري، لا يوجد ما يمكن أن أعبر به عن آلمي وحزني في مصابكم ومصابنا الأليم بوفاة والدتكم فقيدتكم، فجميعاً فقدنا إنسانة بكل معني الكلمة، صديقة عظيمة لكل المقربين منها، فنانة معشوقة من الجميع وأم لجوهرتين بديعتين على أعلى خلق».

وتابعت: «بقلبٍ مؤمن ونفسٍ راضية أتقدم إلى حبيباتي دنيا و إيمي سمير غانم بخالص عزائي في والدتهم الغالية علينا جميعاً دلال عبدالعزيز ونعم الإنسانة والفنانة والزوجة والأم والزميلة المحترمة الرائعة وخير الصديقة، أسأل الله أن يلهمكم الصبر، ويثبتها عند السؤال، ويسكنها فسيح جناته».

واستطردت: «عظم الله أجركم وصبركم على فراقها، وصبرنا الله معكم، وتقبل منها صالح العمل وغفر لها و تغمدها برحمته الواسعة وجعل معها النور أنيساً وصاحباً حتى جنات النعيم، اللهم اكتبها عندك من الصابرين وارزقها جزاء الصابرين».

الجنازة من مسجد المشير بالتجمع الخامس

وكان الفنان حسن الرداد، قد أعلن رحيل الفنانة دلال عبدالعزيز، والدة زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب الفنان حسن الرداد، قائلًا: والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتي و أمي الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك و يرحمك و يجمعنا مع بعض فى الأخرة.

وتابع: عايز أقولك إنك هتلاقى مفاجأة حلوة مستنياكى، هتلاقي حبيب عمرك اللي طول الوقت بتسألي عليه ،هتوحشينا قوى يا أمي، ربنا يجمعنا مع بعض في الأخرة.

ويشيع جثمان الفنانة دلال عبدالعزيز، غدًا الأحد عقب صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي، والعزاء بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر.