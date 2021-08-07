تنسيق فصول الخدمات والمهني بالمنيا.. من 120 إلى 200 درجة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، اليوم السبت، عن الحد الأدنى لتنسيق قبول الطلاب بفصول الخدمات والمهني بجميع مراكز المحافظة، للعام الدراسي 2021/ 2022، ويبدأ من 120 درجة وحتى 200 درجة.

الحد الأدنى لقبول الطلاب بفصول الخدمات والمهني بالمنيا:

أولاً: فصول خدمات مسائية عام للبنين، وتقبل فصول الصناعي 170 درجة، وفصول التجاري 140، وفصول الزراعي 140، أما فصول الخدمات المسائية العامة للبنات، تقبل فصول الصناعي 170، وفصول التجاري 140، وفصول الزراعي 140 درجة.

ثانياً: فصول المهني للبنين: وتقبل فصول الصناعي 200، وفصول الزراعي 120، وبالنسبة للبنات تقبل فصول الصناعي 120، وفصول الزراعي 120.

ثالثا: فصول خدمات مسائية مهني للبنين: وتقبل فصول الصناعي 180، وفصول الزراعي 120، وبالنسبة للبنات تقبل فصول الصناعي 120، وفصول الزراعي 120 درجة.

يشار إلى أن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قرر النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بمدارس الثانوي العام للعام الدراسي 2020/ 2021 من 230 درجة إلى 225 درجة، وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور .

وقال محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنه جرى النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة مستفيضة لأعداد الطلبة وزيادة عدد الفصول للحفاظ علي المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية، موضحا أن المرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوي العام سوف تبدأ فى الفترة من 14 حتى 31 أغسطس الجاري.

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