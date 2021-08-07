مصدر طبي: دلال عبدالعزيز دخلت في غيبوبة قبل وفاتها بـ24 ساعة

كشف مصدر طبي من داخل المستشفى الذي كانت تعالج فيه الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، أن الأخيرة دخلت في غيبوبة، أمس الجمعة، أي قبل وفاتها بـ24 ساعة، حيث وافتها المنية، صباح اليوم السبت، إثر معاناتها من تداعيات فيروس كورونا.

وقال المصدر لـ«الوطن»، إن جثمان دلال عبدالعزيز نقل إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، تمهيدا لبدء إجراءات الغسل، غدا الأحد، استعدادا لتشييع جثمانها من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، ومن المقرر أن يواري جثمانها الثرى، داخل مقابر الوفاء والأمل، وهو مكان دفن الفنان الراحل سمير غانم ذاته.

وأعلن الإعلامي رامي رضوان، نبأ الوفاة عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب: «أطيب وأحن قلب في الدنيا، حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز، محبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة، إنا لله وانا إليه راجعون، أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما».

موعد ومكان جنازة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز

وستُشيع جنازة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، ظهر غدا الأحد، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس في القاهرة، ومن المقرر أن تتم مراسم دفنها بمقابر الوفاء والأمل، التي شهدت دفن زوجها الفنان الراحل سمير غانم، قبل أسابيع عدة.

نعي إيمي سمير غانم لوالدتها دلال عبد العزيز

ونعت الفنانة إيمي سمير غانم والدتها عبر حسابها الرسمي بتطبيق «إنستجرام»، حيث نشرت صورة لوالدها ووالدتها وعلقت عليها قائلة: «ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا».